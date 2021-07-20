台積電、鴻海抗震 半導體投資效益浮現？

萬寶投顧陳子榕指出，美國財報季上週由金融股打頭陣，包括美國銀行、摩根大通、高盛等財報都優於市場預期，市場預估標普 500 成分股第二季整體平均獲利將成長 65％，接下來 7 月底前，微軟、英特爾、蘋果、特斯拉等科技股季報輪番登場，對電子族群股價將起帶動效應。



鴻海最近傳出不少好消息，除了採購疫苗持續進行，最新出爐 2020 中國外貿出口百強名單，鴻海旗子下子公司就囊括了 9 席，其中，3 家子公司還進入前五大，合計 9 家子公司出口額達 827.2 億美元，佔百大企業總出口額 17.98％，實力堅強。



且鴻海近日插旗電動車市場的腳步也越來越快，繼 MIH 之後，再攜手中信金 (2891-TW) 成立規模 50～100 億元的新能源車產業基金，並參與 SES(Solid Energy Systems)鋰金屬高能量密度電池私募，搶攻長里程次世代電池，同時也計畫和電動車廠 Fisker 合作，加上國瀚半導體、注資碩和，繼續往 MCU、SoC 邁進，鴻海幾乎是從上到下、由內而外，一氣呵成打造電動車完整供應鏈。



電動車發展趨勢鮮明，相關族群近期股價表現強勢，像是 IC 廠瑞昱 (2379-TW)、茂達 (6138-TW)、電源管理台達電 (2308-TW)、導線架界霖 (5285-TW)、順德 (2351-TW)、電池廠康普 (4739-TW)、LED 廠億光 (2393-TW)、銅箔廠金居 (8358-TW)、複合材料明安 (8938-TW)，不少股價都創新高，這些也都是我從 5、6 月以來持續介紹給大家的好股票。



萬寶投顧陳子榕指出，掌握先機低點卡位，股價都會證明。6/24 推薦的界霖 (5285-TW)，股價從 86.5 元漲至 138 元，大漲 51.5 元，漲幅 60％；多次推薦的茂達 (6138-TW)，股價從 121 元漲到 191.5 元，大漲 70.5 元，漲幅約 60％；7/6 才推薦的康普 (4739-TW)，股價也是漲了 27 元，漲幅 25％。請參考 7/6《極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上？》。

除了電動車族群閃光，蘋果最新賣點也曝「光」，開始大玩光學，iPhone 高階機種持續採用光達 (LiDAR)，增添拍照效果及 AR 應用，接下來蘋果還將導入自家研發的潛望式鏡頭，讓光學變焦率大幅提升，果粉可以享受更強烈的拍照樂趣，而鏡頭供應商玉晶光(3406-TW)、大立光(3008-TW) 地位的重要性不言可喻。



萬寶投顧陳子榕指出，台股衝 18,000 點之後，走法震盪，但拉回是健康的修正，整體多頭趨勢並沒有破壞，而且國內疫情逐漸平穩，7 月又開始發放配息，去年上市櫃企業獲利 2.48 兆元，將配發 1.54 兆元的現金股息，雙雙創下新高紀錄，整體配息率突破 6 成，堪稱史上最強大的配息潮，今年第三季電子、傳產都有看頭，產業透明度高個股可望再衝一波。



鴻海 (2317-TW) 因蘋果 iPhone 新機啟動拉貨，鴻海大舉徵人，鴻海今年除了拿到 iPhone 新機組裝訂單，還進一步拿到低階 iPhone 後相機及前置 Face ID 訂單，將大舉挹注營收。鴻海積極佈局電動車市場，近日投資美國即將掛牌的新創企業 SES，衝刺長里程數電池，將有能力與一線國際車廠競爭，並可望打進 Apple Car 供應鏈。

玉晶光 (3406-TW) 因 iPhone 新機提早拉貨並拉高備貨至 9 千萬支，激勵玉晶光 6 月營收重返 10 億元大關，月增 50％，創同期新高，預估第三季在 iPhone 上升週期、主鏡頭及遠距訂單市占提升等利多因素下，營收可望季增 108％，毛利率挑戰 43％。此外，玉晶光後續有望再拿蘋果、Sony 兩大客戶頭戴裝置訂單，明年 AR/VR 營收比大爆發，將由今年的 1％大幅躍升至 8％，預估玉晶光今、明年 EPS 為 24.4 元、38 元。

台虹 (8039-TW) 為 FCCL 廠，擬配息 2.5 元，台虹受惠遠距商機及產品調漲，上半年營收 45.7 億元，年增 24.7％。台虹積極跨入 LCP(液晶高分子聚合物)佈局，去年開始並新增 MPI 天線材料供應，在非手機應用上效應逐漸顯現，明年將進一步切入手機應用。此外，台虹應用在 5G 手機的高頻純膠品質可與日本一線大廠競爭，產品組合轉佳讓今年營收獲利會有不錯成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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