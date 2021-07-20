獨董身分遭冒用 康和證：捍衛股東權益提告

康和證 (6016-TW) 今 (20) 日發布重訊指出，公司獨立董事黃添昌近來遭不明人士冒名向不特定單位寄發不實檢舉信件，造成公司和個人遭受損害，已委請律師提出刑事告訴，以捍衛權益、導正不法，並維護股東權益。

康和證說明，12 日股東會進行董監改選，公司派拿下 11 席董事和獨立董事，但卻傳出有人假冒獨立董事黃添昌名義，向投保中心檢舉康和證董事會針對購地案無相關作為一事，擔心後續影響重大，因此康和證和黃添昌委任律師今日前往信義分局提告。

事件起源為黃添昌 6 月初收到一封來自投保中心的回函，內容回覆「台端檢舉內容，本中心無調查權限」，而主旨竟是「黃添昌檢舉康和董事會」，經黃添昌詢問投保中心才發現，有人在 5 月 20 日將檢舉函夾上一張黃添昌的名片遞送到投保中心，並傳出該封不實檢舉函已廣為發送到金管會、證交所和櫃買中心。

針對身份遭冒用，黃添昌嚴正發出聲明表示，本人從未向任何機構、單位或個人寄發檢舉函件，檢舉函所述與本人認知不符，對此等冒名檢舉之違法行徑深表遺憾，並將依法追訴。

康和證強調，黃添昌擔任獨立董事期間，對外關於康和一切事務即代表公司，絕對不能讓有心人士如此冒用獨董名義，嚴重侵害公司商譽和信用，相信檢警會查清背後藏鏡人是誰，案件已進入司法，靜待調查。