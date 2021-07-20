【日盛投顧】跌破月線 短線將整理

◆盤勢分析

1. 受 Delta 變種病毒案例飆升，投資人擔憂經濟復甦將受衝擊，美股道瓊週一 (19 日) 出現較大幅度的拉回，恐慌指數 VIX 飆升逾 20%，資金湧向公債、美元避險，十年期美債跌破 1.2% 的心理關口，台股週二也跳空跌破月線，開低震盪走低，終場以下跌 260.51 點的 17,528.74 點作收，成交金額為 4,7 億元。三大法人合計賣超 357.93 億元：外資賣超 256.43 億元、投信賣超 17.73 億元、自營商賣超 83.77 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，短線持續整理。

(2) 均線：跌破月線，短線將進行整理。

(3) 技術指標：日 KD 在 7/19 出現死亡，未出現黃金交叉前，短線持續整理。

3. 櫃買指數: 開平低震盪走低，下跌 0.99%，收在 219.77 點，週三恐回測 10 日線~ 月線支撐。

4. 觀盤重點：週二跳空跌破月線，開低震盪走低，在外資持續大舉賣超下，台股短線恐持續整理，後勢要留三大法人賣超金額是否持續縮小，將成短線止跌的觀察要點。

生技醫療、二極體、IC 設計等族群走強

1. 生技醫療: 6547 高端疫苗的新冠疫苗通過台灣緊急使用授權（EUA），激勵今天股價跳空漲停開出，以漲停價 280.5 元一價到底，也帶動高端母公司 3176 基亞、原液代工廠 6589 台康生技、下游充填廠 4746 台耀全拉漲停，主要充填廠 4105 東洋盤中漲幅也超過 5%，同為疫苗廠的 4142 國光生也亮燈漲停，帶領生技類股逆勢勁揚。

2. 二極體: 車用、工控、伺服器、太陽能等帶旺二極體需求，二極體從年初至今供不應求，而近期馬來西亞疫情大爆發實施嚴格行動管制令，讓二極體供給更加吃緊，台灣二極體廠也成為轉單受惠者，週二包括 2481 強茂、5425 台半均帶量上漲，漲幅均超過 6.2%。

3.IC 設計: 台積電法說會中預期，產能吃緊情況可能延續到 2022 年，加上第三季包括電源管理 IC、MCU 等持續漲價，近期資金湧入 IC 設計類股尋找投資標的，週二由 3588 通嘉、6594 展匯科、8054 安國、3122 笙泉、4945 陞達科、6243 迅杰等漲停領軍，包括 3438 類比科、5272 笙科、3259 鑫創等均有 5.59% 以上的漲幅。

4. 操作建議：受 Delta 變種病毒案例飆升，投資人擔憂經濟復甦將受衝擊，美股週一 (19 日) 出現較大幅度的拉回，台股週二也跳空跌破月線，短線恐將進行整理，不過在美國未大規模封城，對經濟衝擊將可控，而輝瑞等藥廠將向 FDA 申請授權追加施打第三劑疫苗，藉此對抗 Delta 變種病毒，因此預期美股近期修正後將反彈，而台股整理過後也將跟著反彈。