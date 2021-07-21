〈新股IPO〉全球最大汽車電池製造廠Clarios 上市估值料達107億美元

據《路透社》20 日 (週二) 報導，加拿大私募基金 Brookfield Asset Management 旗下的美國電池大廠 Clarios International 在 20 日宣布，藉由公司股票在美國紐約證交所 IPO 上市，預料公司估值最高將可達到 107 億美元。

Clarios 的公司總部設在美國威斯康辛州的密爾瓦基。根據 Clarios 的官網資料，該公司的電池產品搭載在全球 1/3 的車輛，並於 140 多個國家流通使用。

Clarios 的 IPO 定價設定在每股 17 至 21 美元之間，並且打算賣出約 8810 萬股，最高可募得 18.5 億美元資金。

在包含強制性可轉換優先股 (以完全稀釋為基礎)，並且以 IPO 定價上限來作計算，預測公司估值將高達 112 億美元。

根據 Clarios 的 2020 會計年度財務報告 (截至 2020 年 9 月 30 日止)，由於市場需求在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾之下出現減少，營收報 76 億美元、年減 11%，並出現 3.99 億美元的淨損 (前年度報 2500 萬美元的獲利)。

Clarios 是在 2021 年 5 月的時候，向美國證券交易委員會 (SEC) 秘密提交了 IPO 申請。其股票代號為「BTRY」。