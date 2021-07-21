美股大漲台股下挫 長榮海運解禁後續跌是國巨翻版？

永誠國際投顧徐照興分析師表示，美股大漲，台股還跌！長榮海運解禁後續跌是國巨翻版？ 電動車電池，自駕車 ADAS、半導體封測持續看好。行情每天的 SOP 就是必須先看美股怎麼了？美股昨天出現快速反彈，一天大漲一天大跌，這就是多空力道廝殺，未來誰會贏，真的不用猜。

根據「龍捲風操盤術」日線找買賣點、週線看波段，月線看趨勢。美股四大指數本來日 KD 就已死亡交叉了，所以本波本來就要跌，但昨天道瓊、那斯達克及費半指數的日 KD 死亡交叉收斂，其中費半收斂更為明顯，對應到台股會怎麼辦？

加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以本來就會跌，權值股會較弱，但今天看法略有不同，因為 KD 指標修正破 50 軸後，會回測 20 軸，但畢竟已跌 682 點不是剛修正，所以這裡逼近 20 軸可開始選有題材類股。

鋼鐵股：前天多家漲停時我們明確說明不能追，而連跌 2 天後，這裡可以開始慢慢找買點了 (可參閱 https://lihi1.com/ibv74)。而今日鐵礦砂跌比較多，不鏽鋼報價相對有撐，所以還是要找不鏽鋼概念股，這表格我們有整理好並放在 telegram。

航運股：本週利多頻傳，先前文章已提前說明不是看老闆說什麼，而是看股價怎麼表現。今天長榮 (2603-TW) 解禁跌停，粉碎很多水手夢，但真的有那麼差嗎？跌到這裡了沒有的人可買了嗎？手中有的該如何處理？

中小型的電子又可分成半導體與車用零組件，其中，半導體包括 MCU、MOSFET、矽晶圓、封測等各擁題材；而車用就是電池、ADAS。

另一方面，馬國封城引爆 MCU 缺貨漲翻天，盛群 (6202-TW)、九齊 (6494-TW)、新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、笙泉 (3122-TW)、松翰 (5471-TW)、義隆 (2458-TW)、紘康 (6457-TW) 這幾天一直跌，但這族群表現就是強。之前文章也分享過，但漲多不建議再去追，持有的人防守要設好

MOSTET 部分，茂達 (6138-TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299-TW)、尼克森 (3317-TW)、富鼎 (8261-TW) 及捷敏 (6525-TW)，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW)，這族群比 MCU 還強，上一篇文章也早已提示 (可參閱 https://reurl.cc/4av0WX)，請持續鎖定。

至於矽晶圓廠環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW)、台勝科 (3532-TW) 及合晶 (6182-TW)，晶圓代工好，矽晶圓就會好，強勢股看 20MA，弱勢股看 60MA，這族群不用追，有壓回量縮接近移動平均線再留意。

電池廠聚和 (6509-TW) 已經狂飆，上次文章請大家留意的康普 (4739-TW) 與美琪瑪 (4721-TW)，今天都強漲，之後可以關注寧德時代概念股精星 (8183-TW)、機車電池西勝 (3625-TW)。

上次請大家留意的還有低價銅板股、回測前波大量區的菱生 (2369-TW)。操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的，如果您也認同的話，歡迎加入【龍捲風操盤戰隊】。

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此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負