【股海大丈夫】MCU族群天天漲 但是這檔隱藏版MCU個股你知道嗎?

MCU 主要可分為 8 位元、16 位元、32 位元，其中 8 位元屬於低階的微控制器，主要應用於冰箱、洗衣機、烘乾機、低階馬達等，特色是成本低、功耗具優勢；而 16 位元則主要用於數位相機、車用電子、醫療電子等，但目前 16 位元的處理效能及成本沒有明顯優勢已逐漸失去競爭力；而高階的 32 位元則主要用於智慧型手機、高階醫療電子用品、無人車、物聯網終端裝置等等，特色是具有龐大的運算功能，同時耗能也較大。

在市場的比重上，由於半導體先進製程的緣故，使 32 位元 MCU 成本下降，目前佔有 62%；16 位元約 23%；8 位元約 15%。根據 DIGITIMES 的研究整理，目前全球 MCU 主要供應商都掌握在瑞薩、恩智浦、英飛凌等國際大廠手中，新唐是唯一一間台灣位於前 10 的 MCU 供應商，目前 MCU 的市場規模逐年上升，且去年因疫情緣故導致晶元短缺，MCU 高度供應不足供需缺口不斷擴大，而這也能解釋新唐及其他 MCU 相關個股近期股價如此飆漲，更多關於 MCU 的相關知識，可觀看我先前拍的這部影片 >>https://youtu.be/R_pwHezOUvk。

MCU 族群近期表現

由上圖可發現，近一個月以來 MCU 族群 9 成都是正報酬，上漲最多的依序為新唐 (4919-TW)、凌通(4952-TW)、應廣(6716-TW)、佑華(8024-TW)、迅杰(6243-TW)，上漲幅度都在 40% 以上，其他像是盛群(6202-TW)、類比科(3438-TW)、陞達科技(4945-TW)、九齊(6494-TW) 等本週也都有落後補漲的趨勢。以目前 MCU 市況來看，在 8 吋晶圓代工產能供不應求情況下，下游客戶訂單遠大於供給量，各線產品供給吃緊，庫存水位持續下降，傳統旺季可望延續到下半年。

而近期大漲的新唐、凌通、盛群等，其實按過往經驗，強勢股是該沿著 5 日均線來操作，但就目前 MCU 的強勁趨勢來看，建議投資朋友沿 10 日均線操作較佳，原因是 MCU 短線上乖離過大，一但回檔幅度也會較大，所以如沿 5 日線操作的話容易被甩下車，10 日均線可作為 5 日線後的第二道防守點位，回測有守則續抱或加碼，反之則停利出場。

另外，投資朋友可多加留意目前尚在興櫃打拼的 MCU 相關個股精拓科 (4951-TW)，今日股價大漲 13.51%，就其基本面來看，營收持續創高，Q2 營收季增 23.8% 年增 46.4%，全年獲利可望來到 3 元，但同時還是要提醒投資朋友，興櫃股票登錄條件較上市（櫃）股票寬鬆，且無每日漲跌幅限制，投資人應審慎評估是否適合投資。

誠誠認為操作股票，一定要清楚手中股票的基本面，籌碼面、題材面，明白任何的飆漲背後都要有所支撐，否則就如同空中樓閣。更多的盤中即時資訊與盤後解析，尤其是近期電子及航運族群如何操作? 更多隱藏版飆股資訊請洽↓↓↓

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