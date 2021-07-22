盤前財經大事搶先讀2021年07月22日

今日操盤前瞻

台灣 6 月失業率

ECB 7 月利率會議

美股財報季：美國航空、英特爾、Twitter

股東會：玉晶光、卜蜂、台苯、台塑化、士紙、穩懋、遠傳等

除權息：鴻海、鴻準、中美晶、聯電、佳世達等

比特幣收復 3 萬美元關卡 分析師：近日下跌未見恐慌性拋售

在跌破重要心理關卡一天之後，比特幣在周三 (21 日) 下午反彈，價格回升至 3 萬美元之上。閱讀全文...

公債殖利率持續反彈 黃金摔至 2 週低點 但守住 1800 美元關卡

週三 (21 日) 交易，黃金期貨價格下跌，雖然守住每盎司 1800 美元關卡上方，但收在近兩週低點，係因美國公債殖利率持續自 5 個月低點反彈上升，抑制了黃金的需求。閱讀全文...

需求比預期強勁 艾司摩爾上調今年營收年增幅至 35%

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 昨 (21) 日公布第二季財報，也上調全年營收展望，總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 表示，不論邏輯、記憶體業者均積極提高產能，支撐數位基礎建設建置，對公司產品需求相當強勁，預期今年營收年增幅將達 35%，較三個月前預期的 30% 增加 5 個百分點。閱讀全文...

鄭州水患 鴻海鄭州廠區囊括全球 iPhone 半數產能 新機備貨旺季添變數

中國河南省連日暴雨，鄭州更是災情頻傳，鴻海 (2317-TW) 鄭州廠區是生產蘋果 iPhone 的重鎮，約占全球半數產能，鴻海表示，目前廠區正常營運，但業界擔憂，在陸、空運輸受影響下，且短期難以全面復原，恐影響鄭州後續物料及人力進出，衝擊新 iPhone 備貨旺季。閱讀全文...

特斯拉擬開放快充站給他牌使用 鴻碩、健和興營運受惠

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克周二表示，計劃在今年內開放超級充電站網路給其他廠牌的電動車使用，加上搭上美國基建政策，特斯拉可望加速充電站布建數量，充電槍、線束台系供應廠鴻碩 (3092-TW)、健和興 (3003-TW) 可望同步受惠、營運進補。閱讀全文...

鴻海、聯電等 21 檔個股 7/22 除息 台股開盤蒸發 30 點

進入除權息旺季，台股今 (22) 日有包括鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW)、聯電 (2303-TW) 等 21 檔股票將進行除息交易，預估加權指數開盤將減少 30.56 點。閱讀全文...

集團啟動傳承計畫 超豐新董座由力成執行長謝永達接任

封測大廠力成 (6239-TW) 旗下超豐 (2441-TW) 昨 (21) 日召開股東會，全面改選董事及獨立董事，會後也召開臨時董事會改選董事長，由力成集團執行長、同時也是超豐董事謝永達接任董座，集團正式啟動傳承計畫。閱讀全文...

鴻海將與日本電產在台合資公司 目標量產馬達電機系統

鴻海 (2317-TW) 昨 (21) 日宣布，與子公司鴻華先進科技，將跟日本電產 (Nidec) 在台灣成立合資公司，預計明年成立，三方攜手進一步共同發展馬達電機技術及產品，同時為量產作準備。閱讀全文...