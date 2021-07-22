【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 嬌生、可口可樂等企業周三 (21 日) 公布亮麗財報，投資人暫時放下疫情反撲拖累經濟復甦的陰影，西德州大漲 4.5%，帶動能源股上攻，費半強漲逾 3%，美國 10 年期公債殖利率回升到 1.29%；終場美股四大指數漲幅介於 + 0.83~+3.06%。道瓊歷經連兩個交易日上漲，已收復周一暴跌 700 多點的失土，三大指數距離歷史新高相距不到 1%。蘋果 - 0.51%、台積電 ADR+1.26%、聯電 ADR+1.05%、日月光 ADR+1.27%。

2. 週二美股強彈，週三台股以上漲 64.86 點的 17593.60 點開出，早盤最高來到上漲 178.82 點的 17707.56 點，不過隨後在航運、造紙、觀光、電纜、鋼鐵股等走弱下，指數震盪走低翻黑，盤中最低來到下跌 176.5 點的 17352.24 點，尾盤在電子股拉抬下，終場以下跌 69.95 點的 17,458. 點作收，成交金額為 6,171.41 億元。三大法人合計賣超 205.4 億元：外資賣超 162.27 億元、投信賣超 20.18 億元、自營商賣超 22.95 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，弱勢整理格局。

（2）均線：反彈站不回月線，短線持續整理。

（3）技術指標：7/19 日 KD 出現死亡交叉，在未出現黃金交叉前，短線將持續整理。

4. 櫃買指數: 開高震盪走低，上漲 0.08%，收在 219.95 點，守住 10 日線，盤中再創 2007 年 8 月以來的新高。

5. 觀盤重點：週三 5 日線與 10 日線死亡交叉，形成短線的蓋頭反壓，未帶量突破 5 日線前，恐持續整理，後勢尚要留意電子股是否接棒主流領軍上攻。

6. 證交所表示，22 日共有聯電（2303）、鴻海（2317）、鴻準（2354）等 21 檔上市股除息，預計對指數影響達 30.56 點，其中，光是鴻海一檔預估指數蒸發 18.2 點。

7. 鴻海（2317）生產 iPhone 的大本營大陸河南省鄭州市遭受史上最大暴雨侵襲，三天內降雨量高達 617.1 豪米，相當於 317 座西湖水量倒進鄭州。時值新 iPhone 備貨量產之際，鄭州災情慘重，當地陸空交通大亂導致物流癱瘓停擺，恐衝擊新機零組件供應與整機出貨。受新 iPhone 備貨與出貨恐因鄭州災情耽誤及台股巨幅震盪收黑影響，鴻海昨天股價下跌 2 元，收 112.5 元。

8. 電動車時代來臨，近來投信發行電車相關 ETF 大增，且都大賣、募集金額衝高，配合特斯拉近日股價強彈，相關電動車概念股嗨！凌陽（2401）、億光（2393）及鈺創（5351）等 21 日獲得法人大敲逾 5,000 張至上萬張，不畏法人大賣集中市場 205 億元，逆勢獲法人青睞，表現吸金也吸睛。

9. 由於導線架及封裝材料價格持續調漲，且打線封裝年底前產能都供不應求，代工價格下半年逐季調漲，超豐（2441）及菱生（2369）直接受惠，下半年營收將逐季創下歷史新高。

10. 櫃買市場延續近期相對集中市場抗跌行情，21 日櫃買指數震盪收 219.95 點小紅，法人本周來主要買超合晶（6182）、鈺創（5351）、宏捷科（8086）、漢磊（3707）等，21 日維持帶量攻堅行情，後市持續受到關注。

