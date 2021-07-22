這裡8年漲50% 抗通膨買盤湧台中港灣生活圈

呼應今年初劉泰英警示的「惡性通膨來臨」， 7 月初主計總發布 5 月消費者物價指數（CPI）年增 2.48%，連著 4 月、5 月兩個月破 2%，創下金融海嘯以來最大漲幅。

以台灣每年通膨率 1.5-2% 來算，近 8 年的通膨率最高不過 16%，但台中自 2012 金融海嘯後至 2020 年的房價漲幅卻衝出 50.35%，居六都之冠，換算下來每年都有 6% 以上的增值幅度。遠雄房地產副專沈柏祐指出，遠雄進入台中海線推造鎮，從第一期成交價每坪 13 萬元，到今年完銷的第八期已達每坪 19 萬元行情，走漲幅度同步台中房市 50.35% 的趨勢，隨疫情趨緩，即將登場的「遠雄幸福城」也因抗通膨的置產需求興起，造成詢問熱度升溫。

區域仲介業者表示，「台中海線房價跑出的漲勢，比通膨快 3 倍多，確實讓疫情趨緩的七月下旬，感受到一股蠢蠢欲動的剛需自住和資產配置買盤，想進入 1 字頭倒數中的海線三井 Outlet 生活圈。」

房價上漲是經濟發展與城市化人口遷移的結果，遠雄深耕逾 8 年的台中港特定區，今年起順勢展開三井 OUTLET 2.0 計畫、海生館、大型百貨、連鎖餐飲集團等，能趕上台中 8 年 50.35% 的漲幅，正是政府與民間建設紛紛落點投資的紅利。沈柏祐分析，台中地區首購、首換的剛需客群，明顯感知近年房價漲勢，與其讓銀行 0.8% 定存利息被每年 1.5-2% 的通膨率吞掉，不如透過房貸放大效應來擴大資產，把通膨泡沫變成優質潛力地段的鋼筋水泥資產價值，讓「通膨催漲前，海線最後 1 字頭求上車的買盤，爆出七月底遠雄幸福成來電詢問的熱度。」

遠雄在台中海線連推 8 期總銷逾 140 億、共銷售出 2,600 戶的「遠雄之星」系列，重現三峽、林口漲幅曲線的「造鎮奇蹟」，讓海線成為的超級大磁鐵。「遠雄幸福成」，預計第三季進場，基地位於八德路與八德二路，面萬坪雙公園第一排，規模達 6,782 坪，預計打造區域最高 8 棟 28 層樓海線最高地標建築，總銷約 140 億元，案量幾乎是 1-8 期的總和，是遠雄在台中海線最壯闊的作品。同時，為因應疫情前湧入的詢問熱度，現階段現場也導入線上預約、線上賞屋的貼心服務。