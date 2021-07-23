疫苗打完兩劑仍免疫低下 美國CDC專家小組初步支持追加第三劑

美國疫情因 Delta 病毒肆虐而復燃，美國疾病管制預防中心 (CDC) 專家小組如今正在評估，免疫力低下的民眾打完兩劑疫苗是否有必要施打第三劑，初步傾向支持。

愈來愈多證據顯示，一些本身免疫系統脆弱的民眾，即使打完疫苗，對防範病毒感染的效力仍低於打完疫苗的一般人，染疫甚至演變成重症的風險較高。

根據 CDC 的免疫實踐顧問委員會 (ACIP) 統計，全美完整接種仍因確診而需住院的病例中，44% 為免疫功能低下的民眾。

目前全美人口約 2.7% 成人被歸類為免疫功能低下，主要是接受器官移植、癌症痊癒者，以及感染 HIV 病毒者。尤其是接受器官移植的民眾，是打完疫苗後最難在體內產生抗體的一群。

根據 CDC 小組，四項研究顯示，打完兩劑 mRNA 疫苗體內仍無抗體的人，施打第三劑之後，有 33% 到 50% 的人體內出現抗體。

目前法國、以色列已經允許免疫低下民眾追加劑量，英國也考慮類似措施。

美國 CDC 先前曾表示，身體比較脆弱的美國民眾，像是高齡長者或接受器官移植的民眾，可能需要打第三劑疫苗。一般民眾目前仍無此必要，一般民眾打完第二劑就可能出現嚴重的副作用，如果打第三劑可能有更高的風險，目前需要更多研究。

由於疫苗仍屬於緊急使用授權 (EUA)，美國 CDC 專家小組沒有權限建議特定族群追加劑量，必須等到等到主管機關修法、或疫苗取得完整的使用許可，才能正式提出建議。

美國 CDC 專家小組周四也為嬌生 (JNJ-US) 疫苗背書，表示雖然有出現罕見神經症狀的風險，但接種好處仍大於風險。