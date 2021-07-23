張志誠觀點：電動車市值超越傳統車廠 原來小零件也能創造大商機？

近年來電動車可以說是最引人注目和成長最快的產業之一，電動車佔總體汽車市場只有個位數，但是電動車製造商的市值卻超越傳統汽車，這種現象也說明了市場資金很看好電動車的未來成長，否則不會給予這麼高的估值。

電動車能跨入快速成長週期要歸功於包括電池、車電、車用系統的技術成熟，讓電動車能用更低的成本，更好的性能吸引消費者。再來是國際上對於環境保護的重視，使得環保法規趨於嚴格，這也讓電動車不會排放污染氣體的特性有了更好的發展機會，最大的利多還有各國投入補助，不僅要培植電動車的製造能力，還有明訂時程，要一步步的取代傳統汽車，全面更換成電動汽車、電動巴士。

既然電動車大方向的格局是確立的，接下來我們就可以來思考電動車的組成裡那一塊相較於傳統汽車是能創造更大價值的，電動車跟傳統汽車很不一樣的是電子終端應用佔了電動車更大比例，包括電池模組、車用資訊娛樂、車聯網、充電椿、充電槍都需要用到被動元件。

被動元件製造商國巨 (2327-TW) 跟鴻海 (2317-TW) 聯盟，大動作搶佔電動車商機，國巨併購奇力新，完整了自身產品線並拉高特殊品營收比重，車用產品佔國巨總營收比重已達到 18%，預估到 2023 年將逐步提升至 22%，車用相關的被動元件比起一般消費性電子利潤更高，加上特殊品比重已經拉高到 75%，這也讓國巨整體毛利提升，且營收波動更低。

被動元件以過去的營收標準週期，旺季大約是落在 8-11 月，在旺季時間還沒到以前反而是可以密切注意的時候，我觀察被動元件後續的機會可能產生在盤整出一個右肩的時候。

國巨 (2327-TW)：6 月營收年增 109%，今年 1-2 月盤出一個高點的左肩，經過修正最近彈起來，有可能會打出右肩，等待盤出一個右肩就是投資人可注意的機會。

華新科 (2492-TW)：6 月營收年增率 17.76%，股價基期偏低，價格走勢進到盤整，均線糾結，投資人可觀察後續產業機會。

日電貿 (3090-TW)：6 月營收年增率 23.59%，股價回測月線，季線與年線仍走揚，等盤出右肩可注意。

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