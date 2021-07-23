〈台新金股東會〉彰銀365億元鉅額套牢16年 吳東亮吐苦水

台新金 (2887-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長吳東亮談及 16 年來投資彰銀 (2801-TW) 的心路歷程表示，這些年來，台新除了 365 億元的鉅額投資被套牢，更連累到自己本身的發展，失去了金控拓展版圖的機會，此次為併購保德信人壽壽 (將更名為台新人壽)，處分彰銀持股，相信將可讓台新金再創新局。

吳東亮表示，去 (2020) 年雖有新冠肺炎疫情的不利因素，台新金仍然創造全年稅後純益 145 億元、每股稅後純益 1.17 元，普通股股東權益報酬率 (ROE) 為 9.05%；每股預計配發現金股利 0.55 元、股票股利 0.45 元，合計 1 元，與股東共享經營成果。

吳東亮表示，今年 6 月 30 日，台新金完成併購保德信人壽的交割程序，完備了金控版圖，成為一家擁有銀行、保險、證券三大核心業務引擎的金融控股公司；保德信人壽併入台新金控之後，將更名為台新人壽，原有保戶權益獲得更完整保障，可享台新金各子公司創新與多元的金融商品服務。

保德信人壽併入台新金後，台新金也將開始處分彰銀持股，吳東亮表示，這些年來，台新除了 365 億元的鉅額投資被套牢，更連累到自己本身的發展，失去了金控拓展版圖的機會。

吳東亮進一步指出，這次綜合考量主管機關審核投資保德信人壽的條件，以及台新金融版圖的布局發展，向金管會承諾將於 6 年內釋出全數彰銀持股，以取得保德信人壽的核准，相信可讓台新金再創新局。

展望未來，海外業務拓展方面，吳東亮表示，台新銀行目前已設立香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本等四家海外分行，並在越南胡志明市、緬甸仰光及中國上海設有代表人辦事處，此外，已向越南國家銀行遞件申請設立越南隆安分行，目前積極籌設中；另已分別於去年 8 月及 11 月取得泰國曼谷辦事處、馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處的正式執照，後續將展開籌設作業，亞洲佈局已然成形，未來將持續擴大海外金融版圖。