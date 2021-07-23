【富蘭克林】歐盟發布氣候變遷十年大計，前進綠色商機趁現在

近期歐洲西部及中國大陸鄭州暴雨成災，重燃市場對極端氣候風險的重視，也凸顯氣候議題下潛藏的投資商機。富蘭克林證券投顧表示，短期金融市場面臨變種病毒、通膨、企業財報及聯準會政策等不確定性，消息面牽動股市震盪加大，看好低碳經濟政策題材的標的有望脫穎而出。建議投資人將全球氣候變遷股票型基金及基礎建設產業型基金列入資產組合的一環，分批加碼或定期定額皆宜，積極卡位綠色商機。

富蘭克林證券投顧指出，歐盟 7/14 正式公布氣候變遷十年計劃，除了 2035 年起將禁售新燃油車及 2030 年提高替代能源比重至 40% 之外，擴大碳交易體系及完善碳關稅機制，影響將擴及航空、航運等更多產業，將進一步加速產業及經濟轉型，歐盟預計於 11 月聯合國氣候變遷大會上爭取其他國家跟進。除了歐盟之外，日本 7/21 公布最新國家能源戰略草案，提議未來十年內將太陽能等再生能源的發電占比提高一倍、石化燃料發電比例要砍到五成以下，中國碳排放權交易也於 7/16 開市，展現各國積極應對氣候議題的政策走向。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，後疫情時代，基礎建設扮演驅動經濟成長的關鍵力量。為了達到各國政府設定的積極減碳目標，未來將投入龐大的公共及民間資金進行基礎建設資本投資，意味基礎建設及公用事業公司的資產規模將成長，並運用這些資產在法規規範下賺取穩健的獲利，進一步創造穩定的股利收益及股利成長，這將有利於長期股價表現。截至 2021 年 6 月底，美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 區域布局以北美比重 55% 為主，搭配歐洲 34%、亞太 9%，產業配置攻守兼備，涵蓋『經濟重啟(道路 / 鐵路 / 機場)37%、民生防禦(電力 / 瓦斯 / 供水)36% 與趨勢商機(通訊 / 再生能源 / 能源)25%』三大領域。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格 · 卡麥隆認為，氣候變遷商機不僅侷限於替代能源產業，而是橫跨各種經濟活動、多元產業及國家的跨時代變革題材，能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始獲取成效，因此基金佈局以提供解決方案的公司為核心，同時納入位於轉型期的公司以及具備轉型彈性的公司，全方位網羅氣候商機，此外，根據歐盟今年三月起實施的永續金融揭露規範 (SFDR)，要求金融機構將永續型產品分成第六條為泛 ESG 基金、第八條為聚焦促進環境(E) 或社會 (S) 特徵的基金、第九條為具備永續投資目標的基金三大類，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金被歸類為最嚴格的第九條(Article 9)_具備永續投資目標的產品，堪稱是官方認證名符其實的永續基金。

本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

◎增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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