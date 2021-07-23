〈全國降二級警戒〉股東會容留人數跟進放寬 7/26登場63家公司不適用

配合中央流行疫情指揮中心宣布自 7 月 27 日起疫情警戒調降至第二級，金管會今 (23) 日表示，7 月 27 日起召開的股東會，容留人數限制可依指揮中心最新的集會活動規定辦理；但是 7 月 26 日登場的 63 家股東會還是不適用，仍應維持室內 20 人、室外 40 人為限的規定。

為兼顧防疫需求及股東會順利召開，金管會之前曾公告實體股東會場地的容留人數以室內 20 人、室外 40 人為限，但配合今日指揮中心調整疫情警戒，證期局副局長郭佳君表示，自 7 月 27 日起，股東會容留人數限制應依指揮中心最新公告的規定辦理，也就是室內 50 人、室外 100 人集會活動規定。

但因為疫情警戒降級自 7 月 27 日才開始，所以 7 月 26 日登場的 63 家股東會還是不適用，仍應維持室內 20 人、室外 40 人為限的規定。

此外據證期局統計，7、8 月整體應召開股東會公司有 1930 家，截至今日，已經召開 814 家。7/26 將有 63 家接棒登場。7/27 有 38 家、7/28 有 24 家、7/29 有 92 家、7/30 有 99 家，8 月尚待召開的則還有 368 家。

金管會強調，亦將督導集保公司儘速配合指揮中心公告內容，修正相關防疫作業指引，以利公開發行公司能順利召開股東會。