指數上周在台積電法說前創新高 18034 點，然而台積電法說不如市場預期，指數跳空下跌後隨美股回檔修正，在 17352 點落底後，再隨美股反彈收斂跌幅，週指數下跌 323 點，幾個關鍵要開始警戒：

1. 週 MACD 指標持續背離、2. 週 KD 高檔即將死亡交叉；扭轉關鍵在週三聯電法說：晶圓代工漲價幅度以及產能是否持續緊俏、聯電第二季獲利、毛利率、營益率等數字能不能激起法人買單，二線電子權值也要能助攻，週四、週五連兩天面板的友達以及記憶體華邦電等二線電子權值有反彈的態勢，下週只要能持續反彈就有助於扭轉指標轉強，而航運貨櫃三雄股價大跌接近季線後必須開始反彈，預期在季線與月線之間整理，那麼指數行情持續上升，否則將有一波回測的走勢。

週五盤面開高震盪獲利賣壓出爐，

車用電子、MCU、IC 設計等都出現獲利賣壓，資金轉進 mini led、半導體設備還有跌深鋼鐵以及航運，下週三前指數狹幅震盪為主，操作策略持續找尋具備財報數字好以及法說題材股以及財報預期好轉、下半年迎接旺季的低基期產業股。

週二分析中低基期的蘋果概念股惠特 (6706-TW) 週五攻上漲停板，下週目前看來還有持續上升空間可持續關注，聯發科集團的亞信反彈在月線上下整理趨勢，多方不變，可等待財報數據公布再來做加減碼，台積電供應鏈設備股的弘塑預期財報亮眼還可以逢低佈局。

週五強勢股觀察：

Mini led 全面噴出：位階最低的可以看 (3031-TW) 佰鴻，股價便宜營收好轉。

設備股財報利多就噴出：

要提前卡位低價的 (6207-TW) 雷科，技術面全面轉強也可關注。

鋼鐵反彈、銅價維持高檔、下半年 5G 應用持續發展、高頻高速銅箔需求持續旺盛。

(8358-TW) 金居有漲價題材，可以一併觀察。

IC 設計輪動上漲，(3227-TW) 原相是聯電集團位階最低獲利最穩定又有任天堂又有 CIS 等題材是進可攻退可守的標的。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險