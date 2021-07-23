〈亞泥股東會〉業內外皆美連3年獲利破百億 徐旭東抱屈「實際價值超過市價」

亞泥 (1102-TW) 今日召開股東會，董事長徐旭東為亞泥股價抱屈，他認為，公司連 3 年賺百億元、轉投資也有不錯表現，且現金殖利率高於台股水準，價值已遠超過目前市價反應。

徐旭東表示，雖然過去幾年世界變動很大，去年更有新冠疫情，但亞泥業績表現還不錯，連 3 年獲利都破百億元，且亞泥也有很健全的財務投資，像航運股近期很紅，亞泥就是裕民的最大股東，轉投資回來的利潤，還沒有在股價上反應出來。

此外，亞泥轉投資的嘉惠電力公司，二期工程業已完成，總發電規模每年可達 43 億度，成為台灣最大民營天然氣發電廠，將可提供穩定的電力供應。

徐旭東強調，亞泥注重環保，期許成為水泥業界的綠色領導者，導入「資源永續」的循環經濟，利用回收廢棄物替代水泥原料，全力推動 ESG，將傳統的水泥業，轉型成綠色產業，不但讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環境保護，深具投資價值。

亞泥也積極開發 AI 技術，推廣低碳製造，從採礦、石灰石分析，到生產、工安、發貨，全都導入智能運算，進行作業優化，並且透過雲端監控，整合內外部資訊，同時研發高端綠色產品，進而降低溫室氣體排放。