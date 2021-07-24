〈熱門股〉旭暉應材搭上OLED商機 周漲1成攀上三個月新高

精密金屬遮罩廠旭暉應材 (6698-TW) 受惠中國面板廠 OLED 新產能開出，將帶動精密金屬遮罩 (FMM) 需求大增，相關產品自第三季正式放量出貨，有助營運增溫，本周股價在消息激勵下，周漲 9.97%，攀近三個月高點。

旭暉應材近年積極搶進柔性 CVD 鍍膜業務，雖然去年受客戶產能遞延開出、規格調整，原定第 2 季出貨計畫再度遞延至第 3 季放量，但整體需求仍維持高檔，將成為未來營運主力動能之一。

旭暉應材去年即在中國湖北黃石廠投資建置 1 條柔性 CVD 鍍膜產線，因應客戶完整產品需求，將再透過轉投資公司全洋 (上海) 材料科技，在湖北省黃石市投資設立以柔性 CVD 鍍膜為主要業務的新公司，計畫再至少擴增 2 條新產線。

研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 就預期，隨著中國 OLED 面板產能逐步放大，將進一步推升面板製程中所需的金屬遮罩 CMM、FMM 需求，估今年全球 FMM 市場需求達近 37 萬條，2025 年相關需求則將進一步放大至 60 萬條，現有產能則不足支應需求，供需缺口最高達 31%。