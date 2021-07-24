Delta病毒肆虐以色列 衛生部：輝瑞疫苗防護力僅剩39%

以色列衛生部最新報告顯示，受 Delta 變種病毒影響，輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 的新冠疫苗效力降至 39%，但仍能提供一定的保護力，防止感染者併發重症住院。

根據以色列衛生部在 6 月 20 日至 7 月 17 日期間追蹤的數據，輝瑞疫苗對新冠病毒的平均效力已經從兩周前初步預估的 64% 大幅下降至 39%，且與英國研究數據顯示的 88% 大相逕庭。

儘管對變種病毒有效率降低，統計數據也顯示，輝瑞疫苗預防重症的效力估計為 91%，預防住院的效力估計為 88%。

多倫多大學的傳染病學教授 Isaac Bogoch 說，隨著時間推移，疫苗效力可能會減弱，必須謹慎小心。他也強調，疫苗在預防重症感染方面仍相當有效。

輝瑞聲明表示，接種兩劑疫苗者仍能預防新冠病毒與 Delta 變種病毒感染。不過該公司也說，根據第三階段的研究分析，在 4 到 6 個月後，預防有症狀感染的能力下降，施打第三劑或許有助於維持防護力。

目前輝瑞正在向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請第三劑疫苗施打核准，不過也有官員表示，已接種兩劑疫苗的人不需要再施打。

Delta 變種病毒已在超過 104 個國家傳播，美國病例數也在激增當中，美國衛生官員對此感到擔憂，因為該病毒也能感染已完整接種疫苗的人，儘管症狀較輕微。

白宮防疫顧問 Anthony Fauci 表示，已接種過疫苗的人還是得戴好口罩，避免 Delta 變種病毒在國內快速傳播。

FDA 疫苗顧問小組成員 Paul Offit 博士表示，儘管疫苗能有效預防重症與死亡，但對輕微病例或疾病傳染力的效果可能沒這麼有效。根據 CDC 彙編數據，目前完整接種疫苗的人只有一半不到。

衛生專家擔心該病毒在秋季可能會對美國接種率最低的州造成嚴重影響，除非這些州與企業重新實施佩戴口罩規定、人流管制或其他公共衛生措施。