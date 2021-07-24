中國監管重拳再出手 勒令騰訊放棄音樂串流獨家版權

騰訊成為中國監管重拳最新整頓對象，中國反壟斷主管機關周六 (24 日) 勒令騰訊 30 天內放棄音樂串流獨家版權，並開罰人民幣 50 萬元(約 7.7 萬美元)。

騰訊 2016 年收購中國音樂集團 (CMC) 股權後，將其與旗下 QQ 音樂業務合併，催生騰訊音樂。中國國家市場監督管理總局(市監總局)1 月依據舉報，對該交易涉嫌違法實施經營者集中行為立案調查，結果於周六出爐，該局認定交易違法，部分原因是未申報。

中概股周五因為補教業整頓消息血流成河，騰訊音樂 (TME-US) 也不例外，收盤重挫 6.91% 至每股 10.78 美元。騰訊 (0700-HK) 在香港掛牌股價周五收盤下跌 2.39% 至每股 531 港元。

中國市監總局也要求騰訊和子公司，停止要求音樂版權所有人提供優於其他競爭平台的條件，例如高額預付款。騰訊必須在 10 天內提交改善計畫，且未來三年每年回報履行情況。騰訊已回應將遵守規定，落實監管要求。

中國反壟斷當局對騰訊的處罰，是迄今對該公司最直接的打擊。騰訊出資的事業同樣受到中國當局嚴密監督，外送服務龍頭美團面臨反壟斷調查，滴滴 (DIDI-US)app 遭勒令下架。

中國科技巨擘最近陸續遭遇北京監管重拳，阿里巴巴 (BABA-US)4 月被罰 28 億美元破紀錄罰款，子公司螞蟻集團赴美上市計畫臨時喊卡，並且整頓為金融控股公司。

中國科技業蓬勃發展，各項服務深入消費者日常生活，北京當局此時出手抑制他們的影響力，觸角甚至延伸到數據安全。據了解，金融主管機關也準備改變規定，禁止中企赴美上市。

面對監管壓力，中國企業紛紛承諾遵守法規，避免違反競爭行為，同時擴大支出，刺激公司業務成長。騰訊５月表示，將把今年增加的大部分增加的獲利投入雲端、遊戲和影音內容，並宣布人民幣 500 億元資助教育、農村振興和碳中和等慈善事業，這些正是中國國家總理習近平的優先施政項目。

（本文不開放合作夥伴轉載）