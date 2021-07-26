〈觀察〉鐵礦砂大跌成鋼市翻轉警訊？ 多面向來看免驚

鐵礦砂近期因加上中國下半年加大鋼鐵減產力道，加上礦商展望釋出，價格重挫，市場擔憂鐵礦砂價格出現翻轉，將無法為鋼價提供支撐，但國內鋼鐵業者則認為，鐵礦砂震盪應屬短期高檔整理，且從最重要的終端需求來看依舊強勁，鋼市展望仍普遍樂觀。

市場預期中國下半年加大鋼鐵減產力道，背後隱含終端需求恐不若以往強勁，市場擔憂鋼市復甦告一段落，對鐵礦砂用量也將銳減，澳洲鐵礦砂單周重挫 8.7%，從每公噸 221.1 美元跌至 201.9 美元。

另一方面，全球三大礦商巴西淡水河谷 (Vale)、澳洲的必和必拓 (BHP) 以及力拓 (Rio Tinto) 相繼公告的在對未來供給展望並未出現明顯向上，普遍維持穩定展望，也加深市場對下半年鋼鐵市場的疑慮。

不過，國內鋼鐵廠主管分析，淡水河谷上季鐵礦砂產銷量低於市場預期，主要因為新廠問題，必和必拓及力拓西澳業務也受到劇烈氣候、勞動力短缺，以及海運運輸等影響，而影響產量，比較不屬於需求疑慮所出現的刻意減產，整體鐵礦砂價格下跌，是正常的高檔震盪。

且從鋼鐵需求面角度來看，業界人士認為，中國雖然鋼鐵減產，但最主要原因還是北京政府推動的碳中和、減排政策，對鐵礦砂用量的確會下滑，但在下游用鋼產業需求依舊強勁，反而只會導致鋼鐵供需更加吃緊，且不只中國，目前歐美鋼廠供需也保持吃緊。

整體而言，中國減產確實將使得礦砂需求下滑，不利其價格走勢，進而影響高鋼價的支撐力量，但目前強勁的終端需求，加上礦商面臨氣候、疫情所導致的產出不順，變向抵銷中國減產的影響。

而目前國內鋼廠內、外銷接單也普遍維持熱絡，並沒有看到翻轉情況，鋼價方面，也多認為第三季穩健休息，但第四季迎來傳統旺季，鋼價可望再度向上。