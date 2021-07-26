緊接小鵬後 理想通過香港上市審查

周一 (26 日) 港交所公布理想汽車 (LI-US) 通過上市審核，接下來就是準備進入股票申購作業，離上市只差最後一步，將成為第二檔在港股上市的純電動車概念股。中金公司為主要承銷商。

理想的公開說明書內容顯示，營收由 2019 年人民幣 2.844 億元增至 2020 年人民幣 95 億元。並從去年第一季人民幣 8.517 億元增至今年第一季人民幣 36 億元。

銷售成本則由 2019 年的人民幣 2.845 億元增至 2020 年的人民幣 79 億元，並從去年第一季人民幣 7.834 億元增至今年第一季人民幣 30 億元。

2018 年、2019 年及 2020 年以及今年第一季，理想汽車淨損分別為人民幣 15 億元、人民幣 24 億元、人民幣 1.52 億元、人民幣 3.6 億元。

理想研發費用由 2019 年的人民幣 12 億元減至 2020 年的人民幣 10 億元，去年第一季為人民幣 1.897 億元，今年第一季達人民幣 3.979 億元。

(圖片: AFP)

理想從 2019 年 11 月開始量產理想 ONE，並於 2021 年 5 月 25 日推出 2021 款式理想 ONE。去年各季交車的數量方面，第二季為 6604 輛，較去年第一季成長 128%；三季為 8660 輛車，季增 31%；第四季為 14464 輛，季增 67%。今年交車數方面，第一季 12579 輛，年增 334%，較 2020 年第四季下降 13%。

小鵬 7 月 7 日於港股上市後，受到中國政府展開從網路、房地產、教育等全方位的監管衝擊下，資金大舉撤出香港市場，導致小鵬股價表現震盪。截至上周五 (23 日) 收盤，小鵬每股報價為 165.8 港元與 IPO 的每股 165 港元差距不大。以目前港股的低迷投資氛圍，對於理想上市掛牌後的表現，恐有不利的影響。

