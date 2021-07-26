【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 上周五 (23 日) 因中國線上教育將面臨整頓暴風，新東方等中國教育股集體走跌，但臉書、Alphabet 等科技股維持強勢，上周五道瓊、標普、那指創歷史新高紀錄，終場四大指數漲幅介在 0.63%~1.04% 之間。

2. 上周五台股小幅向上開高，但上檔賣壓浮現，短線漲多的電子族群如 ABF、二極體、MCU 快速回檔，近日跌深的鋼鐵、航運則向上反彈，可見資金輪動快速，終場加權指數小漲 0.59 點、以 17,572.92 點作收，成交金額為 5676.96 億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超 33.84 億元：外資買超 22.98 億元、投信買超 5.75 億元、自營商買超 5.11 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：周五大盤呈價穩量縮，觀望氣氛升溫，後續價漲須量增，下跌不宜再出量。

（2）均線：近三個交易日指數皆留上影線，目前未能站穩 5 日線 (約 17,584 點)，留意上檔壓力。

（3）技術指標：K 值向下，短線以震盪整理格局看待。

4. 櫃買指數周五橫盤震盪，買盤力道保守，終場下跌 0.13%，收在 220.77 點，觀察 10 日線能否守穩。

5. 觀盤重點：目前加權指數於技術面上仍未能站穩 5 日均線，宜適度調整持股水位，後續須留意 OTC 指數不宜帶量跌破 10 日均線，否則可能影響多方信心，另外，資金輪動快速，追高強勢股需設立停損機制，後續選股方向，則可留意 Q2 財報可能開出亮眼成績、2022 年展望正向、或具高殖利率題材之個股，產業上則可關注半導體、車用、蘋概、PCB、網通等。

6. 據外媒報導指出，榮耀平板電腦 V7 Pro 有望搭載 2454 聯發科最新平板電腦晶片天璣 1300T，市場看好天璣 1300T 目前已經進入放量出貨階段，預期將在第三季開始貢獻業績。聯發科將於 7 月 27 日舉行線上法說會，預期屆時將會公告第二季營運成果及第三季展望，而高通將在 2022 年將旗艦晶片重回台積電 4 奈米量產，聯發科未來是否會與高通引發新一輪價格戰，為目前市場關注的焦點。

7. 據業界消息指出，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）將推出次世代 Ada Lovelace 架構繪圖處理器（GPU），並採用 2330 台積電 5 奈米製程量產，NVIDIA 上代 Ampere 架構 GPU 採用三星晶圓代工 8 奈米量產，新一代產品將回到台積電投片，另外，市場傳出，蘋果今年在台積電預訂的 A15 處理器總量超過 1 億顆，預期將有利挹注業績。

8.5G 應用的市場滲透率提升，5G 手機晶片及應用處理器、CPU 及 GPU、AI／HPC 處理器等主流製程微縮至 5 奈米，需採用細間距的晶圓測試板、垂直探針卡及 MEMS 探針卡，包括 6510 精測、6683 雍智、6223 旺矽等測試介面廠可望直接受惠，接單已看到明年上半年。

