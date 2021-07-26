最夢幻的產業 最迷人的本益比：矽智財(IP)-上集

所謂矽智財 (IP)，隨著全球半導體製程越來越精密，所需的良率、穩定度也跟著提升，而矽智財主要目的是將 IC 設計模組化，提供產品設計的專利憑證及原始碼，將複雜的 IC 設計過程簡化，能夠有效提降低開發難度及開發週期，並提高產品良率、降低成本，未來全球半導體都將往更高製程邁進，IP 產業的重要性將日益提升，簡單講就是扮演 IC 設計中「設計師」的角色。

IP 產業技術難度高，他產業難以切入，競爭者相對少，加上多數獲利來源為智慧財，具有極高的商業價值，可說是 IC 設計產業鏈的金字塔頂端，也被譽為是「最夢幻的產業」。

主要營收來源

授權金 (License Fee)：初期的授權費用，毛利率約 80%-100%。

權利金 (Royalty)：產品正式銷售後開始支付權利金，毛利率 100%。

委託設計 (NRE)：委外設計 IC 模組，偏向客製化服務，毛利率約 30%-50%。

一站式服務 (TurnKey) ：客戶取得 NRE 後，如無法自行量產，則需透過 IP 廠向晶圓代工廠取得技術服務，營收貢獻金額較高，但毛利率偏低，毛利率約 15%-25%。

最大特色

股本偏低：平均股本不到 10 億，因股本小股價波動相對也比其他產業來的活潑。

毛利率全產業之冠：平均毛利率達 40%-50%，權利金佔營收比重越高，毛利率則越高，如力旺、M31 毛利率都接近 100%。

本益比偏高：平均本益比達 40-50 倍，因毛利率高，加上高技術門檻，享有全產業最高本益比，因此平均股價也高於其他產業。

營收較難估算：授權金、權利金是以認列方式入帳，往往公司為美化財報，營收會以策略性入帳，因此單月、單季營收較難估算，股價波動也相對不易掌握。

綜合以上幾點，相關類股具有相當高的操作難度，但相對潛在報酬也遠比其他族群來的大，這也是法人機構偏愛 IP 股的原因之一，做個簡單的比喻，IP 族群就如同帶刺的玫瑰。

相關 IP 股：力旺 (3529-TW)、晶心科 (6533-TW)、愛普 (6531-TW)、創意 (3443-TW)、世芯 (3661-TW)、智原 (3035-TW)、M31(6643-TW)、金麗科 (3228-TW)。

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