〈台積電股東會〉魏哲家：下半年環境有不確定性 將克服困難持續獲利成長

晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 今 (26) 日召開股東會，總裁魏哲家致詞時表示，下半年雖然外在環境有許多不確定性，但台積電將克服所有困難，持續不斷獲利成長。

魏哲家表示，去年全球遭受新冠肺炎疫情重創，但在家工作和遠距學習趨勢興起，加速數位轉型，使半導體產業需求依舊持穩；去年是深具挑戰的一年，也是顯著成長與進步的一年，營收連 11 年締造新高，美元營收並較前一年成長 31.4%，優於全球半導體產業產值年增 10% 的表現。

魏哲家指出，去年晶圓出貨達 1240 萬片十二吋晶圓約當量，較前一年增加 22.7%，預估今年晶圓銷售額將達 1300-1400 萬片十二吋晶圓約當量。

魏哲家也說，進入 5G 時代，AI 和 5G 應用持續興起，社會需要更高的效率運作，驅動對半導體強勁需求，台積電正處於絕佳位置，可掌握未來幾年產業大趨勢和成長。

展望第三季，魏哲家指出，台積電預估第三季營收將達 146-149 億美元，估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

魏哲家也說，下半年雖然外在環境有許多不確定性，堅信以公司先進技術領導地位，卓越製造能力及客戶信任，台積電將會克服所有困難，持續不斷獲利成長。