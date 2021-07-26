上銀今年啟動海內外建廠 資本支出將較去年增逾2倍

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長卓文恒表示，今年將在海內外新建廠房，資本支出將較去年大增約 2 至 3 倍，台中工業區舊廠預計今年底重建，而雲科 3000 坪土地也將在近期動土。

卓文恒指出，今年在國內及海外新建廠房，資本支出將從去年 10 多億元，增加至 30-40 億元，台中工業區舊廠取得市府容積獎勵，預計今年底重建，雲林科技園區有 3000 坪土地將在 7 月 29 日動土，另外日本神戶廠已於 5 月底舉辦奠基典禮，還有義大利新廠可望於年底前動土。

卓文恒表示，目前晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，某些規格滾珠螺桿及滾柱型線軌交期已達 5-6 個月，全年營收可望雙位數成長。

卓文恒也說，上銀從智慧製造、設備及製程做改善，但因材料與運費等成本上升，今年第一季調漲售價，預期整體毛利率會比去年好。

由於電動車、燃油車都會用到滾珠螺桿，尤其電動車剎車系統或轉向系統，汽車產品週期較長，一個產品週期產能動輒百萬輛起跳，上銀 2020 年取得 IATF16949 汽車品質管理系統認證，並已開始試量產，今年底到明年產量將增加，預計 2022 年底大量生產。