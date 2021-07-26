美股大漲，台股又是開高走低，別氣餒！ 鴻海家族來囉！

美股周五大漲，NASDAQ 更是再創歷史高！台股再度上演開高走低失望秀，投資人有一種看奧運吐悶氣的心情，奧運比台股精采多了！

永誠投顧徐照興分析師表示：台股行情弱中透強，千萬別氣餒！

https://youtu.be/zRoMpV3NkaM

行情每天的 SOP 就是：

◆首先須先看美股怎麼了？

美股只要沒問題，這裡的回檔都當成是比賽前的苦練！

根據 #龍捲風操盤術: 日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢

因為日 KD 已黃金交叉，所以美股會上攻！其中又以 NASDAQ 較為強勢。

◆台股明顯較弱，該怎麼辦?

加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以 回檔 682 點。週四文章明確指出，雖指數上漲 113 點，但很可惜並未出現黃金交叉，所以今天在回測低。日 KD 如預期逼近 20 軸，一旦落入 20 軸就會進入超賣區囉！

【航運股】【鋼鐵股】報價其實都不弱喔！但人氣潰散，這裡就是出現多殺多，要等量縮不跌，大家不討論時就會反彈，今天比較好的現象是 (運輸剩 29.29%，鋼鐵剩 3.63%)

#而電子股 又以 #中小型的電子 表現較強！其中又可分成 #半導體 和 #車用零組件。

半導體: MCU、MOSFET、矽晶圓、封測等各有各的題材

而車用就是 (電池、ADAS)

#MCU:

馬國封城 爆 MCU 缺貨漲翻天，週五稍微反映，【晶片市況到頂？德儀財測本季不旺】利空，稍微震盪後，今天又漲上來！

(6202-TW) 盛群、(6494-TW) 九齊、(4919-TW) 新唐、(4952-TW) 凌通、(3122-TW) 笙泉、(5471-TW) 松翰、(2458-TW) 義隆、(6457-TW) 紘康，這幾天行情一直跌，但這族群表現就是強！

之前文章也都分享過了，但漲多了，不建議再去追，有的人一樣防守設好，並追蹤前波高點是否還可突破！ https://news.cnyes.com/news/id/4682620

#MOSTET:

(6138-TW)茂達、(6435-TW)大中、(5299-TW)杰力 (漲停過高)、(3317-TW) 尼克森、(8261-TW)富鼎 (過高)、(6525-TW) 捷敏 (漲停過高)，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的(3016-TW) 嘉晶 (過高)、(3707-TW) 漢磊，這族群比 MCU 還強，先前鉅亨網文章也不斷提示，請持續鎖定

#矽晶圓:

(6488-TW) 環球晶、(5483-TW) 中美晶、(3532-TW) 台勝科、(6182-TW) 合晶 (今盤中過高)，晶圓代工好，矽晶圓就會好，強勢股看 20MA，弱勢股看 60MA，這族群不用追，有壓回量縮接近移動平均線再留意！

#電池:

(6509-TW)聚和、(4739-TW)康普、(4721-TW)美琪瑪已狂飆過現在休息，接棒的就是寧德時代概念股:(8183-TW)精星而今天延伸的鴻海家族的 (3691-TW) 碩禾、(6555-TW)榮炭，並先擴散至 (2328-TW) 廣噢，乃至於 (5243-TW) 乙盛、(3149-TW)正達、(3437-TW)榮創、而未來 (4961-TW) 天鈺又可留意了 ((3545-TW) 敦泰都已先過高囉)

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》