【永豐期貨】電金傳無力 台股收最低點回測17400關卡

期貨走勢

台指期週一下跌 203 點至 17203 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 200.56 點，電子期逆價差擴至 - 5.06 點，金融期逆價差縮至 - 27.61 點。現貨部分，三大法人賣超 209.17 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1531 口至 - 15336 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 926 口至 - 34437 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 229 口至 - 20943 口。

上週五美中關係緊張，中國動用反外國制裁法，制裁 7 個美方人員和實體，另外中國線上教育將面臨整頓，但美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.68%，標普 500 上漲 1.01%，那指上漲 1.04%，費半上漲 0.63%。台股今天開高走低，早盤一度重回 17600 關卡，但隨後賣壓出籠，電傳金無力，加權指數終場大跌 0.96%，收最低 17403.56 點，回測 17400 關卡。權值股來看，電子股疲軟，台積電盤中翻黑下跌 0.85%，收 580 元，聯發科跌幅逾 1%，收 923 元，聯電雖上漲近 2%，但無力撐盤，而航海王遭拋售，萬海、長榮分別重挫逾 9% 及 8%，整體來看，本週美股持續聚焦於蘋果、輝瑞等財報，及週四的聯準會的利率決策會議，波動恐加劇，另外台股的部分，近期走勢常出現開高走低的情況，而外資對台股操作也偏空，加上融資餘額處於高檔，台股短線恐呈震盪偏弱。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.51 降至 1.38。VIX 指數上漲 1.91 至 21.81。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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