圓展提未來營運三方向 OEM/ODM比重將提升至三成

視訊會議商圓展 (3669-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望下半年，總經理許起裕看好宅經濟、混合工作、混合教學型態，將支撐需求維持高檔，未來三年也將朝三大面向努力，其中，計畫擴大 ODM/OEM 服務比重，預期將營運貢獻從目前的 10% 提升至 20-30%。

許起裕表示，圓展旗下簡報教育、智慧產業兩大事業群未來仍有很大的發展空間，整體投資發展方向不變，未來三年也將朝擴大 ODM/OEM、多元發展、增加海外投資等三大面向努力。

許起裕進一步說明，目前圓展多承接母公司圓剛 (2417-TW)ODM/OEM 業務，營運占比約 1 成，但過去曾幫日本客戶代工，加上土城總部工廠已獲得多項製造、醫療認證，將計畫擴大承接 ODM/OEM 業務，首季也成立相關團隊，預期三年內將營運占比拉升至 20-30%。

除既有兩大事業群外，許起裕指出，公司內部目前有兩個實驗團隊正在培育中，鎖定包含 5G、電動車、人工智慧、醫療產業、音訊無線等業務拓展，同時因應圓展有 85% 營收來自海外市場，今明兩年將增加歐洲、美國、日本等國際化投資。

隨著各國陸續解封，圓展認為，下半年在簡報教育事業仍將受惠混合學習商機，加上學校復學也可望帶動實物攝影機、平板充電車需求；視訊智慧產業事業方面，除獲得 Zoom、微軟 Teams、Google Meet 認證外，近期也通過 RingCentral、騰訊、歐洲 Barco 認證，都有助下半年出貨動能成長。