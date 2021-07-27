〈聯發科法說〉上調全年營收年增幅至45% 估2年內衝破200億美元

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，受惠四大產品線需求強勁，加上技術領先優勢，全年營收年增幅將從 40% 上調至 45%，且毛利率可達原先預期 44-46% 間的高標，同時看好在各大產品線推動下，預期 2 年內營收將突破 200 億美元。

另外，聯發科此次也重申公司具備高殖利率，首季上調現金股利配發率至 8 成，以彭博社市場分析師對今年每股純益 58 元的預估推算，加上先前承諾的 16 元特別現金股利，明年每股現金股利有機會達 62 元，較今年大增，以今日股價計算，現金殖利率超過 6.6%。

聯發科去年營收 3221 億元，約達 109 億美元，蔡力行表示，公司先前的確花費很多時間達成 100 億美元營收的里程碑，不過，隨著全球數位轉型趨勢延續，聯發科成長將加速，依今年營收年增幅 45% 計算、將達 4671 億元，約 170 億美元，預計 2023 年就會突破 200 億美元大關。

蔡力行指出，聯發科長年投資關鍵技術，並已在 5G、WiFi 6、GPON、ARM-Computing、高速傳輸 Serdes、電源管理等領域做好布局，與全球運營商與主要品牌客戶緊密合作，推動中長期成長。

展望全年，蔡力行看好，聯發科除了持續在 5G 主流市場取得領先地位，在高階市場的市占率也明顯提升，未來接下來將持續拓展產品組合至旗艦市場，預期年底前將推出首顆 5G 旗艦級晶片，採用 ARM 最新的旗艦核心與台積電 (2330-TW) 4 奈米製程。