【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國逆轉口罩防疫指引，引發市場對美國重新封鎖的擔憂，恐慌指數 VIX 大漲逾 10%，終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於 - 0.24% 至 - 1.86%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 1.82%，聯電 ADR 下跌 2.742%，特斯拉下跌 1.95%，蘋果下跌 1.49%。盤後蘋果公布財報，Q3 獲利翻倍預告供應鏈瓶頸使 Q4 營收成長減速，盤後跌逾 1%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增下跌，後續反彈需增量，下跌需量縮。

（2）均線：下檔支撐為季線 (約 17,149 點附近)，壓力為約 17,500 附近。

（3）技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍有再探低點壓力。

3. 櫃買指數下跌 1.86%，收在 219.79 點。短線支撐為 216 點附近，壓力為 224 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周二再度出現開高走低，且成交量放大，恐有回測季線的壓力，原先近期盤面強勢中小股股也不跌賣壓出現重挫，短線上建議投資人宜須適度降低持股比率，待拉回季線守穩後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、IC 設計、塑化及高殖利率等相關個股。

5.1303 南亞昨（27）日舉行股東會，剛交出亮麗的半年報成績單，上半年每股已大賺 5.13 元，董事長吳嘉昭樂觀表示，有信心今年可以跨越 2007 年寫下的全年每股獲利數字，甚至第 3 季就有機會超越，改寫歷史新高紀錄。

6. 英特爾昨（27）日宣布，拿下 2330 台積電兩大客戶高通及亞馬遜網路服務公司（AWS）晶圓代工訂單，正式引爆與台積電在高階製程代工的搶單大戰。英特爾執行長基辛格（pat Gelsinger）並提出五年計畫與晶圓代工發展藍圖，高喊要在 2025 年前趕上台積電與三星等對手。

7.2454 聯發科昨（27）日公布第 2 季獲利約 275.8 億元，創新高，季增 7%，每股純益 17.44 元，預估本季營收季增 5% 以內，雖可續寫新猷，但季增幅度未如往年傳統旺季強勁，毛利率則持平上季。公司並上修全年營收年增預估，由 40% 升至 45% 以上，以調高後的財測估算，第 4 季營收恐季減 14% 至 23%，透露下半年旺季不旺。

8. 蘋果 (AAPL-US) 周二 (27 日) 盤後公布止於 6 月的會計年度第 3 季財報，獲利幾乎翻倍成長，獲利與營收均締造史上最佳 Q3 成績，讓傳統淡季有亮麗表現，5G iPhone 銷售年增近 50%、大中華業績成長 58% 是亮點。但蘋果預告供應鏈瓶頸可能影響 iPhone 和 iPad 銷售，且服務需求增幅放緩，可能導致本季營收成長遜於第 3 季，台廠蘋概股短線恐會有所衝擊。

