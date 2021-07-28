「桌球教父」莊智淵東奧奮戰 郭台銘發文盛讚

「台灣桌球教父」莊智淵雖然在東京奧運桌球男子單打賽中不敵埃及選手，以 3:4 落敗，止步 16 強，但拼戰的身姿及精神也令國人動容；鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (28) 日也在臉書發文指出，莊智淵帶給大家的，是台灣努力不懈，拼搏到底的精神典範。

郭台銘表示，整場比賽看下來你來我往，對手贏得很不容易，40 歲打奧運有多難？在對手有身材優勢的壓制下，莊智淵沒讓對手佔得任何便宜，力戰七局。

郭台銘也回憶，與莊智淵結緣是在 2013 年，當時經人推薦希望能協助莊智淵作育英才，推廣桌球。莊智淵和他的母親還曾向人表示，「有企業能投入桌球，不限於他的球館，都覺得很好，自己能負擔的，就還是自己來沒關係。」

原來早在 2008 年，莊智淵就已經將他所有積蓄加上借貸拿來興建「智淵桌球館」，為了能培育下一代的優秀選手，郭台銘表示，由此可知莊智淵為公不私的人格特質。

後來鴻海除了捐贈了一批場館設備，也從 2013 年起支持莊智淵「青年選手十年計劃」，每年約 600 萬元的經費共計 10 年，都投入在培育下一代的年輕選手。

郭台銘強調，莊智淵是個坦言敢言，有為有守，有情有義之人，五度爭戰奧運，20 年的時間，競競業業的揮拍拼戰每一場比賽，拼戰每一分鐘，相信莊智淵帶給大家的，不只有競技場上的獎牌，而是努力不懈，拼搏到底的精神典範。

文末郭台銘除了 hastag 莊智淵外，也寫下無論奪牌與否站在場上就是英雄、向東奧中華健兒致敬、就算孤獨也做對的事勇者無懼等文字。