【永豐期貨】台積電拉尾盤收斂跌幅 台股失守季線

期貨走勢

台指期週三下跌 203 點至 16965 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 170.22 點，電子期逆價差擴至 - 5.2 點，金融期逆價差縮至 - 22.65 點。現貨部分，三大法人賣超 238.9 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1514 口至 - 15976 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 3284 口至 - 31456 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 721 口至 - 20545 口。

週二市場靜待聯準會利率政策會議，而美國 CDC 逆轉口罩防疫指引，市場對重新封鎖產生擔憂，恐慌指數 VIX 大漲，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.24%，標普 500 下跌 0.47%，那指下跌 1.21%，費半下跌 1.86%。台股今天開低走低，早盤下破萬七及季線，一度大跌逾 370 點至 16893.7 點，電金傳無力，所幸台積電尾盤拉抬使跌幅收斂，終場加權指數下跌 0.78%，收 17135.22 點。權值股來看，台積電一度下跌逾 1%，終場跌幅收斂收 579 元，聯電則下跌 2.45%，收 51.8 元，聯發科法說行情失靈，下跌逾 5%，而貨櫃三雄表現分岐，萬海盤中一度翻黑，但終場逆轉收漲停，陽明一度跌停，終場收斂，長榮尾盤翻紅上漲近 4%。整體來看，稍晚的聯準會的利率決策會議恐使波動加劇，而台股近期走勢常出現開高走低的情況，加上融資餘額處於高檔，投資人不宜隨意搶短低接。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 降至 0.89。VIX 指數上漲 2.31 至 24.21。整體選擇權籌碼面持續有利空方。 (永豐期貨研調)



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