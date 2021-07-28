〈美股盤前要聞〉投資人關注聯準會決策 主要指數期貨漲跌互見

美股指數期貨周三 (28 日) 盤前漲跌互見，此前主要股指從歷史高位回落，結束了連續 5 天的上漲。投資人等待盤後利率決策，盤前道瓊期貨小跌 45 點，標普 500 期貨、那斯達克 100 期貨微幅上揚。

1. 聯準會將公布利率決策 預計將保持耐心

聯準會 (Fed) 將在美股周三盤後 (台灣周四凌晨) 公布貨幣決策，投資人高度關注是否提及縮減量化寬鬆 (QE)，由於 Delta 變種病毒對美國經濟威脅日增，市場預測 Fed 可能會強調對收緊政策保持耐心。

市場預料，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將按兵不動，保持近零利率並重申每月買進 1200 億美元債券，主席鮑爾將舉行記者會，本次不會更新經濟預測。

Mellon 首席經濟學家 Vincent Reinhart 說：「(Fed) 論點將是更強烈的耐心，而鮑爾是個有耐性的人。他們當然擔心疫情。他們認為經濟數據樂觀，但眼前還有一段路要走。」

2. 蘋果財報數據佳 iPhone 成長力道面臨考驗

蘋果 (AAPL-US) 周二 (27 日) 公布遠勝市場預期的業績，iPhone 營收傲視各產品，年增近 50%，高階的 12 Pro 和 Pro Max 熱賣提升毛利率，但在亮麗數字背後，執行長庫克 (Tim Cook) 卻透露晶片荒對本季 iPhone 造成影響，顯示蘋果正面臨困擾眾多行業的相同問題。

庫克拒絕預測晶片短缺是否會影響到蘋果新會計年度第 1 季 (10-12 月)，這是 iPhone 新機上市後的銷售旺季。

研調機構 CFRA 分析師 Angelo Zino 推測，蘋果可能正為新一代 iPhone 囤積晶片，導致現有機型受影響。他說：「蘋果希望盡可能取得夠多的晶片，但碰到眼前供應瓶頸，代表蘋果今年可能更難滿足需求。」

3. 廣告業績催油門 Alphabet Q2 營收突破 600 億美元

搜尋引擎龍頭 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二（27 日）公布的第二季財報在消費者線上活動增加與數位廣告成長的推動下，營收首次突破 600 億美元，獲利也遠勝市場預期。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在與分析師舉行的財報會議上說，Google 正受惠消費者與企業需求的「上升趨勢」，公司的 9 月工作計畫仍在正軌上。

Alphabet 未提供財測數字，財務長 Ruth Porat 表示，帶動第三季營收的力量將減弱，隨著市場重新開放，現在預測長期成長趨勢還為時過早，特別是考慮到新冠病例數激增。

4.IMF：疫苗供應不平等將進一步擴大經濟體復甦差距

國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，全球經濟增速將取得 40 年來最大反彈，但調整了區域成長預測，表示疫苗供應不平等將進一步擴大發達經濟體與發展中經濟體之間的復甦差距。

IMF 在周二發布的最新《世界經濟展望》中表示，在去年下降 3.2% 之後，預計 2021 年全球經濟將成長 6%，與 4 月份的預測一致。不過，新興市場成長預測從 6.7% 下調至 6.3%，發達經濟體成長預測從 5.1% 提高至 5.6%。

在主要經濟體中，英國增速預測獲得最大上調，IMF 目前預測英國 2021 年經濟成長率為 7%，略低於英國央行預估。

對於 2022 年，IMF 現在預計全球經濟增速 4.9%，高於上次預測的 4.4%。

5. 螞蟻旗下「哈囉出行」取消赴美 IPO

受到中國加強監管的影響，螞蟻集團旗下中國共享單車企業「哈囉出行」周二 (27 日) 向美國申請撤銷 IPO。

中國監管單位近來對互聯網企業嚴加審查與整改，導致在美國上市的中概股大跌。哈囉出行取消美國上市事件，反映打算到美國上市的中國企業，被迫改變原來計劃。

哈囉出行成立於 2014 年，最大股東為螞蟻集團，除了共享單車業務，曾和 ofo、摩拜三分中國共享單車市場，而在 ofo 爆發拖欠用戶押金、摩拜併入美團後，哈囉出行被視為碩果僅存的新創共享單車品牌。