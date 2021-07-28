中宇上半年純益年增181% EPS 1.67元 賺贏去年全年

中鋼 (2002-TW) 旗下中宇 (1535-TW) 今 (28) 日公告第二季財報，在著重工程獲利接單策奏效下，毛利率顯著提升，稅後純益 1.18 億元，季增 33.6%、年增 134%，每股純益 0.95 元，5 年多來單季最佳；上半年稅後純益 2.07 億元，年增 181%，每股純益 1.67 元，賺贏去年一整年。

中宇第二季營收 19.24 億元，季減 11.5%、年減 2.6%；毛利率 9.6%，季增 1.6 個百分點、年增 4.1 個百分點；營益率 4.1%，季增 1.4 個百分點、年增 3.7 個百分點；稅後純益 1.18 億元，季增 33.6%、年增 134%，每股純益 0.95 元。

中宇上半年營收 40.98 億元，年增 2.6%，毛利率 8.7%，年增 2.7 個百分點、營益率 3.4%，年增 2.8 個百分點、稅後純益 2.07 億元，年增 181%，每股純益 1.67 元。

中宇表示，雖然第二季營收不增反減，但毛利率及獲利顯著增長，反應著重工程獲利、風險控管為主要優先的接單策略奏效。

展望下半年，中宇表示，手上在建工程金額持穩高檔，包括既有的機電工程及代操作維護業務，也持續積極爭取中鋼集團的煉焦爐更新工程、新增焦炭乾式淬火設備、水務設施及空汙防治設備等環保工程，持續推升營運表現。