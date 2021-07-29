輝瑞兩劑疫苗接種半年後有效率下降至84% 執行長建議施打第三劑

輝瑞 (PFE-US) 執行長博爾拉（Albert Bourla）周三（28 日）表示，隨時間的推移，輝瑞疫苗的有效性將逐步下降，在接種第二劑疫苗約 4 至 6 個月後，效力會降至約 84%。

輝瑞最新研究報告顯示，在接種第二劑疫苗後的一周至兩個月之間，疫苗的保護力最強，達到 96.2% ，但平均每兩個月有效性會下降 6%。博爾拉表示，4 至 6 個月後的效力接近 84%。。

博爾拉說：「我們還看到來自以色列的數據，免疫力正在減弱，開始影響先前 100% 防止重症住院的效果。疫苗施打 6 個月後，預防效果已降為介在略高於 90% 到 85% 左右。」

不過博爾拉也表示，施打第三劑疫苗能將免疫程度提高，並且預防 Delta 變種病毒。他也強調，疫苗效力隨時間消退並不罕見，以其他疾病來看，接種第三劑疫苗並非先例。

博爾拉表示，輝瑞計畫在 8 月中旬之前正式向美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration）呈交施打第三劑疫苗益處的數據。

輝瑞 7 月初時，曾向 FDA 提出施打第三劑疫苗的計畫，但卻遭到反對，當時 FDA 聲明表示，目前已完整接種疫苗的美國民眾不需要再施打第三劑疫苗。

此外世界衛生組織（WHO）也不建議接種第三劑疫苗，（WHO）免疫與疫苗部門主任 Katherine O'Brien 博士周三表示，WHO 目前仍在研究是否有必要接種第三劑疫苗以增強防護力。

O'Brien 說，目前還沒有足夠的資訊提供建議，也強調這是個非常熱門的議題，現階段正進行的各項研究能提供充分的數據並做接種出建議。