【新光證券】盤前分析   

◆盤勢分析

台灣股市:

歐美疫情惡化，擔心管制趨嚴，高通膨可能維持更長時間，費半指數重挫，28 日台股在傳產、金融、電子股齊弱下，開低走低，一度重挫 376 點，所幸逢低買盤進場低接油電、航運及百貨股，配合護國神山等權值股尾盤助陣，令大盤跌幅收斂，險守 17100 點防線，終場加權指數收在 17135.22 點，跌 134.65 點或 0.78%，成交額 5614.06 億元。OTC 指數收在 214.88 點，跌 4.91 點或 2.23%，成交額 1067.34 億元。



28 日台股雖失守季線，日線連四黑，日量增加近 9%，不過留下 241.52 點下影線，指數在連三天重挫後，或有機會迎來反彈空間。籌碼方面，外資及投信連三日同步賣超，自營商 (自行買賣) 則連二日買超。雖然近期多數大型企業財報表現亮眼，但未來展望卻沒預期中好，所以股價立即遭到修正，市場亦擔心電子產業第三季可能旺季不旺，另外，中國大力整頓各行業，亦影響市場投資信心，上述原因令法人普遍保守操作，不過，國際景氣持續走強，美、歐、日、中的製造業 PMI 指數呈現擴張，國內 6 月景氣亦亮出連續第五個月的紅燈，若國際股市及台股大型權值股止跌回升，台股仍有機會重返升勢，選股方面，可留意財報表現佳的低本益比股波段操作。