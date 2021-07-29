〈焦點股〉偏光板雙雄噴漲停 明基材登近7年新高

偏光板廠明基材 (8215-TW) 近來股價漲勢凌厲，被列為注意股，昨日公布自結，上半年每股純益 1.38 元，已賺贏去年全年，今 (29) 日重獲買盤青睞，直奔漲停，站上 40 元關卡，創近 7 年新高，另一家偏光板廠誠美材 (4960-TW) 也一度亮燈漲停。

台股歷經昨天的帶量下殺後，今天強勢反彈，在電子、航運股領軍下，指數開高走高，盤中上漲近 200 點，一舉飛越季線關卡，其中，偏光板雙雄早盤連袂攻上漲停，買氣熱絡。

明基材受惠面板景氣熱絡、非偏光業務雙動能挹注，6 月純益 9800 萬元、年增 177.5%，每股純益 0.31 元，第二季純益 2.75 億元、年增 257.5%，每股賺 0.86 元，依此推算，上半年純益達 4.41 億元，已賺贏去年全年，每股賺進 1.38 元。

明基材 7 月中旬以來股價漲勢強勁，漲幅超過 3 成，因而遭列注意股。明基材整理一天後，再度展開攻勢，今天開盤即跳空漲停，達 40.45 元，創下 2014 年 9 月以來新高。

誠美材早盤同步獲買盤敲進，火速攻上漲停價 13.75 元，不過，午盤前漲停打開，漲幅收斂至 4% 左右，成交量爆出逾 14 萬張，交投相當熱絡。