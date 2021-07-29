中國信託推動綠色金融 參與彰芳暨西島離岸風電計畫獲獎

中信金控 (2892-TW) 積極參與離岸風電，推動綠色金融有成，日前得到國際指標性金融媒體《The Asset》（財資）雜誌肯定，子公司中國信託銀行及台灣人壽雙雙獲得「2021 Triple A Infrastructure Awards」民間參與公共建設（Public–Private Partnership, PPP）項目的「全球最佳專案融資大獎」（PPP Deal of the year, Global）。

主辦單位《The Asset》（財資）雜誌表示，中國信託銀行及台灣人壽參與彰芳暨西島離岸風電計畫，提供民間企業參與公共建設 （Public-Private-Partnership, PPP）架構，展現政府與民間的合作夥伴關係，相關產業規範及發展隨之增加，為臺灣綠能產業寫下紀錄。

中國信託致力開發與聯合國永續發展目標（ SDGs）連結之的融商品與服務，長期深耕亞太綠色專案融資，2020 年起，中信銀行攜手丹麥開發商「哥本哈根基礎建設基金」（CIP），擔任本土財務顧問及統籌主辦銀行暨簿記行以及額度管理銀行，協助執行彰芳暨西島專案融資，總計吸引日本、南韓、英國、丹麥、挪威與荷蘭等國的出口信貸機構（ECA）及 25 家國內外金融機構參與近新臺幣 900 億元聯貸案，創下當年度國內總金額最高的離岸風電專案融資聯貸紀錄，並藉由專案融資及風險評估的多年經驗，協助融資架構設計以符合市場所需，對於發展產業供應鏈有所貢獻。

台灣人壽則以投、融資雙軌並行，強化壽險公司於基礎建設項目參與力度，為亞洲首度由當地壽險資金導入基礎建設的創新模式，此案為台灣人壽保戶得到穩定長期的股權投資及融資利息收益。

面對氣候變遷風險加劇、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊，中國信託金控在 2020 年 3 月成立企業永續辦公室，直隸金控總經理，統籌金控及各子公司企業永續策略與精進作為；6 月將企業永續委員會提升為董事會功能性委員會，全體委員由獨立董事擔任，強化董事會於永續相關議題的監督管理職能，再度入選 2020 年道瓊永續指數（ DJSI）「世界指數」及「新興市場指數」成分股。

今年 6 月中信金控更成為亞洲首家以「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets initiative, SBTi）認證的「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）方法學，揭露財務碳排放量的金融機構，主動整合各子公司的投、融資部位，持續追蹤各項金融業務的碳足跡。未來，中信金控將持續回應利害關係人的期待，以低碳轉型與永續變革「Transition & Transformation 」為策略主軸，透過商品、服務與議合，促成海內、外客戶及投資標的邁向永續商業模式，進而協助實現多面向的聯合國永續發展目標（SDGs）。