〈台塑股東會〉林健男：2025年起全面停產一次性民生用品塑料

台塑四寶股東會今 (29) 日由最後一棒台塑 (1301-TW) 壓軸，董事長林健男在會中正式宣布，2025 年起將全面停產一次性民生用品塑料，除追求獲利外，已走向追求環保。

林健男表示，為保護地球、與大自然和諧共處，台塑正朝生物分解塑料加速邁進，2025 年停止生產 PVC/PE/PP 一次性民生用品塑料，降低對環境衝擊，落實環保。

在 PVC(聚氯乙烯) 部分，林健男指出，因應國際減塑趨勢，PVC 銷售領域早已轉型至窗框、壁板及地磚等耐久性用途產品，如保鮮膜、真空成型包裝盒及收縮膜等一次性民生用品，去年僅占總銷售量 1.2％，預計 2023 年全面停產，由於一次性民生用品用途占比極低，不會對營運造成影響。

PP(聚丙烯) 方面，林健男指出，其應用於食品包裝材、成衣包裝袋及民生用塑膠袋等，都屬一次性用品，去年占總銷售量 12.8％；目前除擴大拓非一次性民生用料外，已投入在自然環境中生物可分解的 PP 複合材料研發，在實驗室獲初步驗證，將加快開發導入量產。

PE(聚乙烯) 方面，林健男表示，產製用於一次性民生用品的 HDPE 保鮮袋、垃圾袋與市場袋、LLDPE 購物袋、麵包袋及保鮮膜，2020 年銷售量分別為 17.7 萬噸及 4.2 萬噸，占總銷售量 20.4％及 4.9％；因應國際減塑趨勢，PE 銷售轉型也開始進行，逐步降低一次性民生用品銷售比重。

林健男強調，除追求獲利外，台塑已走向追求環保，以維護健康為出發點，盼大家能給予鼓勵。