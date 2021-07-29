半導體衝鋒、貨櫃三雄漲停 台股大漲267點收17402點收復季線

台股歷經昨天的亂流後，今 (29) 日多頭重振旗鼓，在電子、傳產點火下，指數開高走高，一舉收復季線及 5 日線，半導體兩大天王聯電、聯發科帶領族群強勢攻高，貨櫃三雄午盤後也轉強、奔漲停，帶動指數大漲 267.59 點或 1.56%，終場收全場最高 17402.81 點，但成交值縮至 4687.21 億元。

晶圓代工廠聯電第二季毛利率衝破三成，並再度上調今年 ASP 預估，將較去年成長 10-13%，目前訂單能見度已看至明年底。聯電今天吸引大量買盤湧入，股價勁揚逾半根停板，收 54.6 元，成交量爆出逾 42 萬張。

權王台積電今天一路在平盤附近整理，終場小漲收 583 元；聯發科回神強彈近 5%，站回 900 元大關，收 933 元；台塑今天召開股東會，宣示全年力拚賺逾一股本，營運再登峰，帶動股價勁揚 2%；金融股也擺脫頹勢，由國泰金領軍上漲逾 1%。

航運股人氣回溫，雖然陽明被關禁閉，採 20 分鐘撮合一次，但從 9 月起，將再加收綜合費率附加費 (GRI)，帶動股價噴出漲停，達 129.5 元，長榮、萬海午盤過後也全數亮燈漲停。此外，裕民、台驊投控、慧洋 - KY、四維航等也都衝上漲停板，整體運輸類股強漲逾 8%，占大盤成交比重約 33%。

英特爾證實，ABF 載板下半年將持續缺貨及漲價，多家大廠都加價爭搶預訂明年產能，外資看好欣興獲利成長性，紛紛調升目標價，激勵股價直奔漲停，達 151.5 元，蓄勢挑戰歷史新高，景碩、南電同步勁揚逾 8%。