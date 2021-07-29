〈穩懋法說〉Q3迎旺季營收估季增7-9% 毛利率同步成長

穩懋 (3105-TW) 今 (29) 日召開法說會，展望第三季，公司認為，在手機相關、5G PA(功率放大器) 等應用帶動下，營收將有 7-9% 的成長，毛利率 34-36%，隨著稼動率及營收規模提升，毛利率可望優於第二季的 35.7%，達預估區間上緣。

穩懋認為，第三季除了是功率放大器的旺季，手機相關光學需求也會成長，基礎建設也延續第二季水準，推升整體營收表現。

穩懋表示，就功率放大器來看，雖然過往毛利率並不是特別優秀，但隨著 5G PA 出貨比重提升，占整體 PA 的 20% 以上，單價及毛利較佳，挹注業績及提振毛利率表現。

至於 3D 感測，穩懋表示，目前雖然仍以美國終端客戶為營收主要來源，但還是有在跟新的安卓客戶合作，每年都有新客戶及技術專案啟動，未來幾年貢獻程度也會慢慢提升。

基礎建設方面，穩懋表示，目前看起 5G 需求平穩，第三季變化不會太大，主要也是市場上有一些消化庫存的狀況；低軌道衛星應用方面，穩懋表示，這 2 年每年都有大幅度、倍數成長，比重也有看到明顯提升。

產能方面，穩懋表示，今年產能估維持 4.1 萬片，龜山 C 廠持續在做無塵室擴充，明年上半年開始進設備，新產能預計在明年下半年開出。

穩懋強調，雖然去年第三季在美中貿易衝突後，無法繼續供貨給當時的中國最大客戶，但在智慧型手機終端市場的重新洗牌後，其他與穩懋往來多年的中國客戶也把握機會取得市場佔有率，因此有信心今年營收持續成長。