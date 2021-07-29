台股加持！壽險業上半年獲利續締新猷 淨值單月暴增1756億元

在台股頻頻攻高帶動下，壽險業今 (2021) 年上半年累計大賺 2592 億元，不但繳出年增 155.9% 的好成績，且早在上個月就已經超越去年全年獲利，持續創歷史紀錄；壽險業單月淨值也水漲船高、增加 1756 億元。

金管會今 (29) 日公布壽險業 6 月損益，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣 2341 億元，其中，避險工具換匯成本 715 億元，但避險工具有評價利益 1559 億元，再加上收回 143 億元的外匯準備金，一來一往下，才讓匯兌總成本壓在 1354 億元，6 月單月匯兌成本為 147 億元。

因為新台幣升勢不止，6 月底新臺幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為 2.2%，但升勢放緩，截至 6 月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 319 億元，較去年底減少 143 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 4166 億元。

而壽險業獲利部分，截至 6 月底止，稅前獲利 2592 億元，較去年同期增加 1579 億元、年增 155.9%。

6 月台股大漲超過 4%，壽險業淨值在 6 月大舉回升至 2 兆 6330 億元，單月暴增 1756 億元，且較去年同期增加 5712 億元或 27.7%，推升淨值創歷史新高。