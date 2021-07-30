【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國第二季 GDP 年增率為 6.5%，低於市場預期，企業財報喜憂參半，APPLE 傳出再度發債。週四美股上漲，漲幅介於 0.11 至 1.86％，美股四大指數短期高檔盤堅。台積電 ADR 上漲 0.94%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）均線：支撐為 16,900 點至 17,000 點，壓力為 17,600 點至 17,700 點。

（3）技術指標：KD 開口低檔交叉向上，9 日 K 值小於 50，短線反彈。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 210 點附近，壓力為 225 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值接近 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、第二季財報優、7 月營收靓且下半年營運正向、電動車、半導體、PCB、金融、原物料、高殖利率等。

5. 美國聯準會（Fed）7 月維持基準利率不變，也將繼續執行每月 1,200 億美元的量化寬鬆（QE）措施，並認為經濟已朝「長足進展」的方向前進，暗示已更接近縮減 QE；主席鮑爾也證實，本月已開始討論縮減 QE 的時機、速度及組成，但還沒做成決定，並強調「距離升息還很遠」。

6. 封測龍頭 3711 日月光投控昨（29）日舉行法說會，對營運後市釋出樂觀看法。營運長表示，目前需求比先前看起來強勁，下半年產能持續供不應求，緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，最快 2023 年才有機會達供需平衡；法人估，日月光投控第 3 季營收季增 21%-25%，創新高，全年力拚賺一個股本。

7. 智慧手機市場下半年進入傳統的拉貨旺季，感測器廠昇佳（6732）在漲價效益持續發酵帶動之下，再加上客戶拉貨動能轉強，法人看好，昇佳下半年有機會挑戰賺進兩個股本，將可望使得母公司矽創（8016）的業績同步暢旺，矽創、昇佳母子公司全年業績將再創新高。

8. 電子量測大廠致茂（2360）昨（29）日召開法人說明會，致茂董事長看好下半年車用、5G 與高速運算、半導體、AR 與 VR 頭戴裝置五領域的相關量測與測試動能，母公司今年有機會衝破百億元新里程碑，規劃至少 12 款量測儀器新品搶市。

9. 大陸財政稅務總局 7 月 29 日公告，繼熱軋產品 5 月份取消出口退稅後，泛冷軋系列產品也將自 8 月 1 日起取消 13％出口退稅，此舉為國際鋼市投下一顆震撼彈。對此，2002 中鋼表示，大陸此舉勢必減少泛冷軋產品的出口，造成亞洲鋼品供給更為吃緊，鋼價易漲難跌。

