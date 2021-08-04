驅動IC重回主流嗎？

航運股翻船，電子股持續強勢，半導體族群因下半年旺季到，先前市場擔心的疑慮現在一掃而空，IC 設計領軍大漲，帶起封測族群一齊往上攻，電子零件因第三代半導體搭上車用需求，也熱鬧強強滾，航運股下電子股上，過去幾個月我早提出航運股超漲不合理的現象，航運股屬景氣循環股，獲利高成長不會是長久現象，市場不該給出高本益比評價，反倒是跌深的電子股，經過 2~3 個月的整理，籌碼乾淨，隨著下半年產業旺季到來，股價走出強勢主升段格局，這波行情投資朋友有抓到嗎？

這波電子股上漲由中小型個股先攻，權值股沒什麼表現空間，就拿 IC 設計來看，不管高中低價的 IC 設計都有人領軍，像矽力 - KY、信驊、祥碩、譜瑞 - KY 等，中價位的 MCU、MOSFET 不說，記憶體 IC 設計晶豪科近來也是飆股，但唯獨聯發科持續字 5 月以來的橫盤整理，聯發科日前剛公布半年報，上半年每股賺 33.65 元，其中第二季創下單季歷史新高，Q2EPS17.44 元；網通晶片瑞昱表現也相當亮眼，瑞昱第二季受惠產品組合大幅優化，H1 EPS 14.41 元，同樣創下新高，其中 Q2 EPS 8.43 元，主要因晶圓代工產能吃緊，預期價格都將不斷上漲，第三季營運審慎正向，車用方面，年底前也將有新案 (RFQ) 開出。

聯詠 6 月、Q2 同創新高

驅動 IC 設計同樣繳出漂亮成績單，其中龍頭股聯詠 (3034)4 月時創下 656 元新高，回檔整理三個月，近期開始轉強。由於可撓式 OLED 面板正邁向黃金爆發期，預估 2022 年可撓式 OLED 出貨受惠中國手機品牌採用較今年成長 25%，2025 年出貨量較當前倍增，且三星 DDI 訂單傳出外包由臺廠生產的消息，三星從過去 2019 年來陸續將手機 AP、TV SoC、TV DDI 及 LCD 顯示晶片生產進行外包，同時帶動了聯發科、聯詠和奇景光電表現。市場推估因過去韓廠 MagnaChip 已宣布接受中資收購，是三星顯示的第二大 OLED DDI 供應商，加上外包有利其晶圓產能配置優化，預期將產鏈移轉到台灣。

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