全球債務已占GDP的360% Degussa：央行失控助漲黃金白銀

通膨壓力持續上升，已將實際利率大幅推入負值區間。一家貴金屬公司表示，儘管這並未使黃金立即受益，但並不改變其長期價值。

Degussa 周四 (29 日) 發布報告，分析師指出，黃金近期疲軟的原因之一，是央行成功讓消費者相信，物價上漲只是暫時的。

Degussa 表示，基於市場參與者堅守對央行的信心，目前黃金和白銀在人們的價值排名上，並不居於前列。

但這家歐洲貴金屬公司表示，央行對通膨預期失去控制的風險正持續擴大。

Degussa 警告，各國央行對於通膨可能趨緩，顯得過於自信與樂觀。他們甚至忘記，由於央行政策不斷擴大貨幣供應，一直在助長通膨。

國際金融研究所 (IIF) 估計，到 2021 年第一季末，全球債務已達到 289 兆美元，相當於全球 GDP 的 360%。

Degussa 分析師指出，在多年的極低利率之後，經濟體背負著創紀錄的債務，在這種背景下，很難看出央行要如何提高利率，而不會引發下一次嚴重的信貸或金融和經濟危機。

Degussa 認為，目光長遠的投資者應將目前黃金和白銀的定價，視為擴大實物貴金屬投資組合極具吸引力的機會。