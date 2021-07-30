〈台股盤後〉航運股殺尾盤重挫155點 周、月線同步收黑

台股今 (30) 日受台積電平盤震盪、航運股盤中走弱，拖累大盤由紅翻黑，失守 17300 點整數大關、5 日均線，盤面上則以封測族群、聯電集團表現最為亮眼，終場下跌 155.4 點或 0.89%，收在 17247.41 點，成交量 5359.65 億元，周線、月線同步收黑。

觀察電子權值股表現，台積電、鴻海均在盤下震盪，聯發科、上銀、智邦、中美晶跌幅也超過 2%，高價股也拖累大盤走低，除股王矽力 - KY 力守紅盤外，大立光、信驊、祥碩、譜瑞 - KY、富邦媒等均在盤下。

盤面上強勢族群集中 IC 封測族群，日月光投控預期產能緊缺狀況將一路延續至 2022 年，第三季營收可望續寫新高，吸引資金青睞，大漲近 7%，股價也同步改寫新高，激勵同族群華泰攻漲停，精測、華東、旺矽、頎邦、南茂漲幅均超過 2%。

聯電同步看旺營運，預期第三季晶圓出貨量、ASP 可望保持成長，今日大漲逾半根停板，聯家軍同步受到激勵，包含聯致、旭德、智原、矽統、聯傑、聯詠均在盤上表現。

盤面上弱勢族群，貨櫃航運午盤賣壓湧現，萬海、陽明遭打入跌停，長榮、志信跌幅也近 9%，中航、新興、台驊投控、中櫃、榮運、台航、四維航、裕民、跌幅均超過 5%，PCB 三雄也同步走弱，南電、景碩重摔 5%，欣興跌幅也超過 4%。

大盤資金比重，電子族群成交比重約 48%，殺盤重心的航運族群比重則約 35%，鋼鐵、金融則各占 4%、1%。

台股周線連二黑、月線也同步翻黑，法人指出，國際股市持續受 Delta 變種病毒擴散、中概股承壓等影響盤勢，預期台股短線指數震盪加劇，力拚守住季線支撐，而近期上市櫃公司將陸續公布第二季、上半年財報，投資人可留意業績、下半年展望較佳個股逢低布局。