後疫新生活 穿戴式健身商機湧現

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果最新財報數據亮眼，上一季營收逾 810 億美元，打破同期史上新高紀錄，其中，iPhone 銷售貢獻了 400 億美元，達到近 5 成的驚人表現，帶動蘋果整體獲利成長 93％、毛利率升至 43.3％。高階 iPhone 12 Pro、Pro Max 不僅在大陸熱銷，就連拉丁美洲、印度、越南都出現強勁成長，尤其預告本季仍將有兩位數年成長，讓台股蘋果派顯得更加甜美動人。



為了提升 5G 滲透率帶動換機潮，蘋果持續調整 mmW RF 讓 5G 系統得以最佳化，首批毫米波 (mmWave)iPhone 13 估計約有 6 千萬支，相關覆晶整合天線封裝 (FC-AiP) 最大供應商應該還是日月光投控 (3711-TW)；射頻元件穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 也可望受惠。

蘋果各項產品除了 iPhone 銷售成長幅度最大，再來就是穿戴裝置 Apple Watch、AirPods，年增 40％、78 億美元。疫情在全球蔓延之後，雖然減少了戶外運動的機會，但人們對健康的注重卻反而更強烈，預估 2025 年全球醫療穿戴裝置的市場規模將超過 480 億美元。



事實上近年來各式健康穿戴裝置蓬勃興起且相當多元，基本的計算走路已經無法滿足大眾需求，現在包括心律、血氧、營養、睡眠都能夠偵測，美國一款 NeoRhythm 頭戴設計就是透過刺激腦波來調節壓力和睡眠，甚至控制疼痛，對焦慮緊張的現代人實在是一大福音。



而這些裝置主要核心就是靠感測和系統單晶片 (Soc) 來進行，相關概念股包括聯發科 (2454-TW)、大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、精材 (3374-TW)、原相 (3227-TW)、鴻海 (2317-TW)、盛群 (6202-TW)、新唐 (4919-TW)、全新、穩懋。



萬寶投顧陳子榕指出，IC 觸控廠禾瑞亞 (3556-TW)，受惠醫療急單挹注，6 月營收 1.7 億元，獲利 0.52 億元，EPS 0.86 元，7/23 和大家分享後，股價從 97.4 元直奔波段新高 118 元，短短一週漲幅 21％；7/13 開始推薦的 LED 廠億光 (2393-TW)，股價漲幅也近 2 成，這些好果子都是低檔提前佈局，就算盤勢高檔震盪，只要成本低，就可望穩健獲利。請參考 7/23 < 歐盟推邊境碳關稅 受益股可望逆風高飛？>。

台股接下來要面臨 10 日線和月線的挑戰，選股上更要精挑細選才能達到進可攻退可守的安全位置，高風險族群要暫時迴避，像是比特幣重摔後近日稍微回升，有些投資人想進場，但最近才又傳出加密貨幣交易平台幣安 (Binance) 在世界各地處處碰壁卡關，歐美、日本等地都禁止或擴大對幣安的管制，加密貨幣市場仍面臨很大挑戰和風險。



萬寶投顧陳子榕指出，下週正式進入 8 月，台股又有一番新氣象，我將持續追蹤籌碼金流為大家找飆股，希望幫助大家投資上都能順利豐收。



敦泰 (3545-TW) 為驅動 IC 廠，受惠驅動晶片價格全面調漲，上半年獲利 29.52 億元，每股稅後 14.7 元。展望第三季，估晶圓代工成本再度走揚，將再向客戶調漲價格約 10％～15％，出貨量可望較上季微幅成長，可帶動毛利率維持高檔。目前 TDDI 的供給缺口仍有約 20％，漲價效益料持續發酵，下半年業績可望高於上半年，估全年 EPS 上看 25 元，本益比有拉高空間。

GIS-KY(6456-TW) 為觸控面板大廠，宅經濟爆發帶動平板、筆電需求，上半年營運維持高檔，下半年隨客戶新品發表上市，業績將優於上半年；GIS-KY 預期今、明兩年完成擴充後，平板月產能將達到 250～300 萬台、筆電月產能達 200 萬台，新廠同時規劃屏下指紋辨識及車載應用產品；GIS-KY 今年平板營收占比可望突破 6 成，筆電營收占比也會比去年的 18％再成長。

健策 (3653-TW) 主要產品包括晶片散熱片、LED 導線架、中央處理器扣件機構產品、電動車水冷式散熱模組，受惠訂單強勁及銅價攀升，健策調漲價格推升上半年營收年成長 16％。大客戶超微 (AMD) 第二季營收大成長 99％、第三季財測及全年營收都上調，將帶動健策下半年業績續強，去年超微營收占比成長已逾 50％，今年隨超微市占提升，營收占比可望再繼續拉高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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