搶攻全球債市的綠商機

新光投信今天起募集「新光永續再生環境債券基金」，聚焦當今全球「保護環境、回歸自然」議題，透過投資三大主軸：「環保盾牌」保護收益、「永續招牌」支持公益、「綠債品牌」匯聚綠益，鎖定擁有高環境保護、低節能減碳題材的『永續再生環境債券』，主要布局：1. 高環保力國家發行的「投資級 (類) 主權債」、2. 符合永續定義發行人的「投資級企業債」、及 3. 專款專用於環境保護相關投資計劃之「綠色債券」，搶攻全球債市不可逆的綠商機。

新光永續再生環境基金經理人邱志榮表示，未來債市投資趨勢將聚焦在高環保、低碳排的國家與企業，未來選債新思維中，若投資組合中納入經過「環境保護」評分嚴選的優質標的，等於在傳統財報及債券信評篩選下，新增更強而有力的「環保盾牌」，再透過主動選債新策略，發掘債券新價直。

此外，該基金與其他永續相關產品最大不同，即是擁有獨特的「主動選債」策略，包括：1. 環境保護評分系統：透過 18 項環保指標，對全球 167 個國家排名，挑選出高環保力國家，更能清楚看出一國隱形的財政體質，讓債券投資先立於不敗之地；2. 景氣週期信用時鐘：依據景氣週期信用時鐘，更能兼顧綠益，將環境多元債券配置的效益發揮到最大；最後，透過 3. 相對價值選債模型：量化挖掘出個債合理價值，掌握更佳潛力投資機會，邱志榮預估，全球碳中和政策各國立場一致，債市綠商機帶來投資新機遇，投資組合中適度納入永續再生環境債券，更能降低整體財富淨值波動，長線投資同時兼顧環保與收益。

新光永續再生環境債券基金「三大亮點」吸睛