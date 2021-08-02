操盤手看台股：航運股成控盤工具？要賣台積電換聯電嗎？

擔憂全球疫情升溫，亞股全面走弱，而上週五 (7/30 日) 的台股也在隔日沖及不願抱股過週末的賣壓齊出下而走跌，回測季線支撐。以週 K 線來看，由於前一週週線收盤位置為 17247 點，而前一週高點 17637 點，本週若要形成週級別日出線，往上還有近 400 點的空間。若要直接越過，權值電子及人氣航運都要表態才行，否則整理期會拉長，季線附近還要磨一下，讓籌碼進一步換手。

近日的航運股回測季線後，逢低買盤進場，股價站回季線。上週五在搶短籌碼獲利了結，加上萬海與長榮遇到十日線壓力下，尾盤也下殺，反覆於季線附近震盪。

若放大格局來看，這一波的航運股與台股走勢相仿，貨櫃三雄與指數近日皆是回測季線，相較於台積電於季線附近橫盤 2 個月完全不同，顯示目前大盤的波動與航運股的關係較大。這種與大盤波動同步的指標股，通常會被市場當作控盤工具，這時市場資金的加減碼與產業景氣已無絕對關係，而是屬於風險控管的總部位增減 (如對台股保守，降低持股比例，提高現金部位)。這類控盤的籌碼在離場時，容易讓指標股在短線多了一筆賣壓，較不利急攻，本波先看近日低點能否守穩。

晶圓代工產能供不應求，繼先前台積電回攻成熟製程，確認成熟製程的市況熱絡程度後，以成熟製程為主的聯電，公布今年第 2 季單季 EPS 達 0.98 元，優於市場預期，消息一出法人相繼調高評等及目標價，上週五股價跳空大漲。展望第 3 季，受惠微控制器 (MCU)、大尺寸面板驅動 IC、電源管理 IC 等訂單持續湧入，聯電產能現已滿載，後續在漲價效應下，營運持續向上。目前值得觀察的是聯電上半年 EPS 達 1.83 元，台積電上半年 EPS 為 10.57 元，獲利相差不到 6 倍，但是股價卻相差逾 9 倍。過去由於市場偏好先進製程，故給予台積電較高的本益比，如今隨著成熟製程火熱，聯電的評價存在調升空間，後續要追蹤資金新流向。另外，IC 設計矽統因持有聯電 28.5 萬張，後續有聯電股息入帳，股價也跟進表態。

先前提過的 LED 產業，受惠美國、南韓及中國大陸等各大電子品牌業者，今年相繼推出 Mini LED 背光顯示產品，如電視、NB、到平板電腦等，商機進一步擴大，加上疫情之後，如體溫量測、人流監控等防疫應用對於不可見光產品的需求大增，今年 LED 業者及相關供應鏈 (如點測機 / 分選機、設備等) 業績可望回升，如富采、光鋐、佰鴻、榮創、惠特等，近期市場認同度提高，股價也轉強，可列入追蹤。對於一個操盤手而言，對於行情的規劃是包含空間與時間的，如這次回測季線見底了嗎？必須藉由後續的回測不破，或是進一步上攻表態才能確認；而行情能不能立即上攻？則是要看先止跌的能否先上攻，先上攻的能否續攻才能確認，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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