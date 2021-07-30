BTC 挖礦不止變廢爲寶還節能環保？IPO 在即的 Stronghold 有何魔力

Stronghold 此前已籌集到 1.05 億美元，計劃通過 IPO 再籌集 1 億美元。Stronghold 預估在有利條件下其淨電力成本約爲 18 美元 /MWh，單枚 BTC 開採成本低於 3000 美元。

撰文：Karen

在早先劍橋大學公佈的一份 報告 中顯示，目前加密貨幣挖礦中可再生能源的佔比僅爲 39%，而太陽能、風能以及地熱能等清潔能源在加密貨幣挖礦中使用的比例相對較低。耗能、破壞環境以及中國多地出臺的有關清退加密貨幣挖礦的監管政策等因素增加了礦業發展的不確定性。

而本週，一家向美國證券交易委員會提交 IPO 申請的廢煤發電廠和加密貨幣礦企 Stronghold 引發了市場關注。Stronghold Digital Mining （簡稱 Stronghold）總部位於美國賓夕法尼亞州，在該州過去一百多年間煤開採過程中遺留下來的廢煤（Waste Coal）堆積如山且不易被處理，造成了非常嚴重的環境污染問題。而 Stronghold 正在利用這些廢煤來發電並進行比特幣挖礦，在兼具經濟效益的同時又能推動環境改善。

Stronghold 如何解決廢煤問題？

這裏我們先簡單介紹下廢煤。根據維基百科 資料，廢煤是傳統煤炭行業在開採過程中產生的，每開採一噸硬煤便會留下 400 公斤的廢料。而成堆的廢煤會對環境造成嚴重的負面影響，如將鐵、錳和鋁殘留物浸出到水道或礦井排水當中，從而造成地表水和地下水污染，有時還會自燃，而且大部分廢煤還含有有毒成分。

賓夕法尼亞州特雷弗頓附近的一座 200 英尺高的廢煤山

而在美國，大多數廢煤山是在 1900 年至 1970 年間積累的，主要原因是當時處理技術不夠成熟。據賓夕法尼亞州環境保護部（PADEP）估計，僅在賓夕法尼亞州就有約 840 多座廢煤山，總量大於 2.2 億噸，佔地達 8500 英畝。其中，自 2020 年 9 月以來，就有 92 座廢煤山發生自燃。

關於廢煤處理方法，直接焚燒會產生更多的有毒污染物，每焚燒 100 噸廢煤，就會留下 85 噸有毒的廢煤殘渣。另一方面，儘管有專家提議使用海灘草來解決廢煤問題，但並不能消除酸性礦井廢水、水污染以及緩解自燃風險等固有問題。那 Stronghold 是如何解決廢煤問題的呢？

Stronghold 希望在從根本上解決廢煤產生的環境破壞和污染等問題的同時，產出能夠再利用的成分。具體處理流程爲，Stronghold 先在廢煤山將分離出廢煤，然後再通過循環流化牀（CFB）燃燒技術，以廢煤爲燃料將其轉換爲用於開採比特幣的電力，並生產出煤灰分，這種煤灰分作爲廢煤處理副產品可用作通過降低酸度來複墾廢煤山的肥料。

循環流化牀（CFB）是一項近二十來年發展起來的清潔煤燃燒技術，需添加石灰石爲脫硫吸收劑與廢煤相結合，在燃燒效率、成本、靈活性等方面具備顯著優勢，還能實現較低的污染物排放。具體技術比較複雜，這裏不進行詳細闡述，感興趣的話可以參考 維基百科。

當然，賓夕法尼亞州也是鼓勵這種做法的，並將以廢煤爲燃料的 Stronghold 的其中一處發電設施工廠列爲二級替代能源工廠。值得一提的是，Stronghold 還獲得了由賓夕法尼亞州農業部頒佈的農業石灰材料許可證，並和當地環保部門合作復墾了約 1000 英畝曾經爲廢煤的土地。

Stronghold 背景和佈局

Stronghold Digital Mining Inc. 在經過重組之後於 2021 年 3 月 19 日在特拉華州註冊成立，目前的首席執行官是 Gregory A.Beard，此前還在綜合性跨國公司 Apollo 負責監督在能源、金融、採礦以及農業領域的投資活動。Stronghold 聯席主席 Bill Spence 也擁有 40 年的能源相關經驗，其在 1993 年至 2007 年還曾是煤炭垃圾發電設施 Coal Valley 的所有者，也是目前 Stronghold 目前擁有的廢煤發電工廠 Scrubgrass Plant 的前獨立運營商。

關於籌資活動，Stronghold 在 4 月 1 日以每股 25 美元的價格向多個合格投資者發行並出售了 340 萬股 A 類優先股，籌得 8500 萬美元，5 月 14 日又根據豁免註冊以 31.70 美元的價格發行並出售了超 63 萬股 B 類優先股，籌集到 2000 萬美元。

Stronghold 所有權結構

根據 Stronghold 向美國證券交易委員會提交的 IPO 申請文件，該公司計劃募集 1 億美元，籌集到的資金除了會支付此次發行的費用外，還會購買更多的礦機和發電設備。2021 年一季度，Stronghold 和其子公司調整後的營收爲近 380 萬美元，其中，過半營收來自能源，近 15% 和 14% 分別來自加密資產託管和挖礦收入。

目前 Stronghold 的發電設施目前主要安置在賓夕法尼亞州韋南戈縣 Scrubgrass Township 佔地 650 英畝的土地上，發電量爲 85 兆瓦。還有一處位於 Nesquehoning 自治市的 33 英畝土地的 Panther Creek Plant 發電廠和另外一處發電廠分別簽署購買協議和意向書，前者的發電量能達到 80 兆瓦。Stronghold 希望在 2022 年年底將公司總髮電量提升到 204 兆瓦。

Stronghold 目前僅運營着約 1800 臺礦機，算力爲 85PH/s，其中包括約 860 臺比特大陸螞蟻 S9 礦機、190 臺比特大陸螞蟻 S17 Pro 礦機、10 臺比特大陸螞蟻 T17 礦機、約 655 臺迦南阿瓦隆 1166 Pro 礦機和 125 臺阿瓦隆 1246 礦機。

儘管當前運營的礦機數量較少，但 Stronghold 自今年 4 月份以來，已經與幾家供應商達成了最終協議，會再購買超過 2.73 萬臺礦機（其中 93% 會在今年交付），除此之外，還打算利用本次部分發行收益再購買 2.79 萬臺礦機，預計將在 2022 年 12 月將達到至少 5.7 萬臺，總算力至少會提升到 5300 PH/s。

目前 Stronghold 僅開採比特幣，不過會在將來開採其他加密資產，對於挖礦所得的比特幣，會根據其內部現金管理策略將產出的比特幣不定時兌換爲法定貨幣，但未來可能會通過其他方式獲得比特幣或其他加密資產。

Stronghold 挖礦成本如何？

按照 Stronghhold 提交的 IPO 申請文件，在有利條件下，其主要發電廠的淨電力成本約爲 18 美元 /MWh，一枚比特幣的開採成本低於 3000 美元，低於同類上市礦企。

那 Stronghold 是如何降低挖礦成本的？由於利用廢煤發電所具有的低成本發電和可幫助當地政府改善環境的競爭性優勢，Stronghold 的挖礦成本相對低廉，再加上 Stronghold 採用了環保發電和挖礦業務垂直一體化的結構，也就是說，礦機和發電工廠位於同一個地方，能夠在較大程度上進一步提升效率和降低挖礦成本。

除此之外，Stronghold 能夠根據賓夕法尼亞州法律獲得可再生能源信用（REC），在計入 REC （基於 Stronghhold 在 7 月 21 日的環境效益水平，每兆瓦時 15.00 美元）抵免和廢煤稅收抵免後，以及拋開燃料採購成本、運營費用和管理費用外的淨電力成本降低到 18 美元 /MWh，這種電力成本意味着使用最新一代礦機並假設網絡哈希率爲 150 EH/s 時，每比特幣等價物的開採成本低於 3000 美元。

賓夕法尼亞州認爲將廢煤場的回收視爲環保優先事項，基於成果採用稅收抵免政策，旨在利用 CFB 技術的替代發電設施清除廢煤。

就算可再生能源信用（REC）和稅收抵免被終止，Stronghold 預估的發電成本爲每兆瓦 37 美元，一枚比特幣開採成本約爲 5,700 美元。

PA 諮詢集團對 Stronghold2021 年下半年淨電力成本構成的預估以及與同行電力成本的比較

小結

在全球碳中和背景下，Stronghold 的廢煤發電廠和挖礦業務一體化佈局既能改善環境問題，還能挖礦比特幣提升經濟效益，其環保電力、低成本以及部分符合監管的優勢或將在短中期保持一定競爭力。

但與此同時，其高度依賴比特幣價格的商業模式、在加密貨幣領域內的經驗不足、土地復墾遺留問題，以及當地政府或將加密資產定性爲投資證券的不確定性、相關稅收抵免政策的潛在變化以及受能源法約束等都存在着大量不確定性。另外，Stronghold 的發電設施廠還屬於區域輸電組織 PJM Interconnection 的成員，因此可能還需要不定時向電網供電。

關於廢煤供應問題，Stronghold 估計僅 Scrubgrass Plant 發電廠附近回收的廢煤就至少夠其用 30 年，另外，之後還將通過收購來擴大供應量。